Общество 08.08.2024 в 18:55

Чтобы ток на дачи тёк

Садоводам Бурятии надо успеть передать электросети до конца года
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Текст: Номер один
Чтобы ток на дачи тёк

Осенью для садоводов и огородников Бурятии начнется «горячий» сезон. Не только уборка урожая и подготовка насаждений к зиме. Это само собой. Но есть еще одна важная задача для председателей и правлений СНТ, там где они действуют, или самих владельцев земельных наделов – там, где товарищества по каким-то причинам распались и ликвидированы.

Кому передавать?

С 1 сентября 2024 года вступит в силу ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основная суть изменений заключается в том, что с 1 января 2025 года прекращаются обязательства территориальных сетевых компаний по передаче электроэнергии потребителям. Эту услугу смогут оказывать только те, кому присвоен статус системообразующей территориальной сетевой организации. В Бурятии на такой статус объективно может претендовать филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго». Решение правительства республики ожидается в начале сентября, уточнили наши источники во власти.

Таким образом, все электросетевое хозяйство СНТ, а также - бесхозное или находившееся на обслуживании малых сетевых компаний, надо заблаговременно передать ПАО «Россети Сибирь», чтобы вовсе не остаться без главного блага цивилизации - электричества. На это и отводится четыре месяца – с сентября по декабрь. А с 1 января 2025 года, как уже было сказано, энергоснабжение потребителей, подключенных к бесхозным или каким-то «левым» сетям, может прекратиться.

Часть улан-удэнских СНТ уже передали свои электросетевые хозяйства ПАО «Россети Сибирь», и по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова проведена их реконструкция.

«Надежность сетей – это для нас сейчас самый актуальный вопрос», – написал глава республики в своем телеграм-канале.

Как передавать?

Как именно должна происходить передача электросетей СНТ? Алгоритм действий подробно изложен в специальном письме Министерства энергетики Российской Федерации от 17.05.2024 г. № СЦ-7719/07. Оно есть в свободном доступе. Остановимся на некоторых моментах подробнее.

Прежде всего, системообразующая территориальная сетевая организация (ТСО) должна обеспечить возможность подачи СНТ заявлений через Интернет с образцами всех документов, чтобы их председатели и сами садоводы не ломали головы, что, куда и как направлять.

При этом ТСО дается до 30 дней для проверки представленных СНТ или ДНТ документов. Если с документами все в порядке, то в течение следующих 30 дней должна быть организована выездная проверка технического состояния электросетевого хозяйства, его инвентаризации. Предусмотрено обязательное участие уполномоченного представителя СНТ в этих процедурах.

По итогам проверки составляется перечень замечаний и мероприятий по их устранению. Но, как подчеркивается в письме Министерства энергетики России, передача объектов электросетевого хозяйства в собственность ТСО может быть произведена и при наличии замечаний. Например, в случаях, когда у СНТ попросту нет денег, это не должно становиться препятствием для дальнейшего электроснабжение потребителей.

В защиту интересов дачников и садоводов в письмо Министерства энергетики РФ включен и пункт о том, что договор между СНТ и ТСО должен «содержать условие дальнейшего использования передаваемого имущества для удовлетворения общих потребностей граждан, ведущих садоводство или огородничество на указанной территории». То есть за электросетями СНТ закрепляется их «целевое» назначение – энергоснабжение садовых участков.

Более того, если на опорах ЛЭП в СНТ было размещено оборудование других компаний (интернет-провайдеров, операторов сотовых сетей и т.д.) ТСО должна уведомить их и заключить договоры на использование инфраструктуры. Особо оговорено, что плата за размещение на опорах ЛЭП уличного освещения не взимается.

Зачем передавать?

Возникает вопрос: есть ли у садоводов шансы на реконструкцию сетей и стабильное энергоснабжение в условиях, когда сетевая компания не располагает достаточными средствами для полномасштабных инвестиций в развитие электросетевого хозяйства, для которого требуется либо повышение тарифа, либо бюджетное финансирование?

В июле глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с министром энергетики России Александром Новаком. Они обсудили возможные меры государственной поддержки модернизации электросетей в республике.

«Только за счет тарифа мы этот накопившийся за десятилетия вопрос не решим», – подчеркнул Алексей Цыденов.

Александр Новак дал поручение проработать варианты решения острой для всей Бурятии проблемы, в том числе - «с применением федерального софинансирования».

Кроме того, средства на модернизацию электросетей в частном секторе, куда входят и СНТ, могут быть привлечены по федеральному проекту «Чистый воздух» в рамках перевода домохозяйств на электроотопление.

То есть перспективы есть, и для СНТ они в любом случае лучше, чем вовсе остаться без электроэнергии с бесхозными и ветхими электросетями. Но времени на передачу электросетевого хозяйства отведено немного, всего четыре месяца, поэтому подготовительную работу стоит начинать заблаговременно, прямо сейчас.

Фото: Номер один

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