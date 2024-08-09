Общество 09.08.2024 в 15:16

В честь Улан-Удэ вышла новая почтовая марка

На ней изображен памятник труженикам тыла и детям войны, расположенный на площади Славы в Улан-Удэ
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Текст: Служба информации "Номер один"
В честь Улан-Удэ вышла новая почтовая марка

Сегодня, 9 августа, в почтовое обращение вышла марка в честь Улан-Удэ - города трудовой доблести и славы. Напомним, это почётное звание столице Бурятии было присвоено 11 сентября 2023 г. Указом Президента России Владимира Путина.


Фото: Почта России

- На почтовой марке изображён памятник труженикам тыла и детям войны, который установлен на площади Славы в Улан-Удэ (скульптор А. Чебаненко). Пaмятник представляет собой четыре фигуры. Это - мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолёта, и женщина c девочкой, которая держит сноп ржи. Bce они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность детей войны и тружеников тыла. Объединяет скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображён элемент герба Бурятской ACCP, a венчает её знамя Победы, - сообщили в Почте России.


Фото: Номер один

Сегодня состоялось памятное гашение марки с изображением городской достопримечательности.

Гашение марки – это торжественная церемония, во время которой с помощью оттиска почтового штемпеля, который выпускают специально к мероприятию, фиксируется это важное событие, сохраняя таким образом его в памяти поколений.

- Конверты, на которых появляется специальный почтовый отпечаток, становятся исторической ценностью и предметом гордости филателистов, пополняют экспозиции музеев и частные коллекции, - пояснили сотрудники Почты России.

Марка в честь Улан-Удэ вышла тиражом 18 000 экземпляров, её цена 60 руб. Приобрести марку, а также поставить оттиск специального штемпеля можно в центральном почтовом отделении города 670000 по адресу: ул. Ленина, д. 61.

Одновременно с маркой в честь Улан-Удэ в обращение вышли марки, посвящённые городам трудовой доблести: Чите, Вологде, Дзержинску, Костроме и Подольску.

 

Фото: Почта России

 

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