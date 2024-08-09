Общество 09.08.2024 в 15:26

Сборы ребенка в школу влетят улан-удэнцам в копеечку

На экипировку школьника придется потратить примерно 13500 рублей
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Текст: Елена Кокорина
Сборы ребенка в школу влетят улан-удэнцам в копеечку

Чтобы купить школьную форму, сменку, спортивный костюм, кроссовки, канцелярию и рюкзак, родителю из Улан-Удэ придется потратить около 13,5 тысяч рублей. К такому выводу пришел сервис по поиску работы SuperJob. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители школьников и первоклассников-2024 из столицы Бурятии и других городов России.

Дороже всего подготовка ребенка к школе обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем москвичи потратили 16,5 тысяч руб., а жители Санкт-Петербурга – 15. В Екатеринбурге и Казани сборы в школу обошлись семьям в 14,8 тыс. руб., в Красноярске – в 14,5 руб. Наиболее экономными в этом году оказались родители из Волгограда: сборы ребенка в школу обошлись им в 12,8 тыс. руб. Чуть больше расходы в Уфе – 12,9 руб.

Бюджет на подготовку школьника растет год от года. Наибольший прирост в этом году зафиксирован в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (+13%).
Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу. Таким гражданам станет хорошим подспорьем возможность тратить на эти цели остатки средств маткапитала.
Фото:  loon.site

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школа сборы сбор первоклассники

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