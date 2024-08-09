Общество 09.08.2024 в 17:13
Глава поселения Бурятии спасла туристов из Москвы
Их машина застряла на местной дороге
Текст: Елена Кокорина
Минувшим вечером, 8 августа, в Заиграевском районе Бурятии проходила «операция» по спасению туристов из Москвы. Их машина застряла на местной дороге.
О происшествии сообщили в группе «Заиграево-инфо».
- 8 августа, вечером, на дороге между Челутаем и Шабуром застряла на машине группа туристов из Москвы. На место ЧП выехали глава поселения Шабур и тренер по спорту. Машину вытащили. Так как была уже ночь, на базе образовательного учреждения, приготовили спальные места и горячий чай с бутербродами, - рассказала глава поселения Жанна Климова.
Спасенные туристы поблагодарили, но от ночлега отказались и уехали самостоятельно, добавили в группе Заиграевской газеты «Вперед».
Фото: Елена Кокорина