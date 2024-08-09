Общество 09.08.2024 в 17:13

Глава поселения Бурятии спасла туристов из Москвы

Их машина застряла на местной дороге
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Текст: Елена Кокорина
Глава поселения Бурятии спасла туристов из Москвы

Минувшим вечером, 8 августа, в Заиграевском районе Бурятии проходила «операция» по спасению туристов из Москвы. Их машина застряла на местной дороге.

О происшествии сообщили в группе «Заиграево-инфо».

- 8 августа, вечером, на дороге между Челутаем и Шабуром застряла на машине группа туристов из Москвы. На место ЧП выехали глава поселения Шабур и тренер по спорту. Машину вытащили. Так как была уже ночь, на базе образовательного учреждения, приготовили спальные места и горячий чай с бутербродами, - рассказала глава поселения Жанна Климова.

Спасенные туристы поблагодарили, но от ночлега отказались и уехали самостоятельно, добавили в группе Заиграевской газеты «Вперед».

Фото:  Елена Кокорина

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