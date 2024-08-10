Общество 10.08.2024 в 18:28

Жительница Бурятии вернулась из Санкт-Петербурга с настоящей короной

Наша землячка обрела титул Королевы ДФО-2024
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Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии вернулась из Санкт-Петербурга с настоящей короной

4 августа в Санкт-Петербурге завершился ежегодный всероссийский конкурс красоты и таланта «Мисс и миссис великая Русь». Республику Бурятию на нем представляла наша землячка Елизавета Козырева из Северобайкальска. Она участвовала в категории 40+ и завоевала титул «Королевы Дальневосточного Федерального Округа Великой Руси-2024».

Участницами Всероссийского конкурса красоты и таланта, который проводится уже девятый раз, стали более 30 женщин из самых разных уголков России в возрасте от 25 до 55 лет.

Судили участниц вовсе не по параметрам «90-60-90». В приоритете были таланты и умения красавиц, которые они с успехом продемонстрировали перед жюри. Также жюри оценивало домашнее задание конкурсанток и костюмы, которые каждая из участниц привезла с собой.

Свою землячку поздравили с титулом и приобретенной короной в группе «Северобайкальск-инфо.24/7» и пожелали ей дальнейших успехов.

Фото: «Северобайкальск-инфо.24/7»

 

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