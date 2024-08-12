Владимир Путин поприветствовал участников II Международного буддийского форума в Улан-Удэ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Международного буддийского форума, отметив, что в Улан-Удэ продолжится разговор по широкому кругу проблем, связанных с продвижением в мире философии и культуры буддизма, основанных на фундаментальных гуманистических ценностях, которые имеют непреходящее общечеловеческое значение.«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия II Международного буддийского форума.Отрадно, что ваш форум получил серьёзную поддержку верующих, религиозных, общественных объединений, учёных, богословов из многих государств. И сегодня вы вновь собрались в гостеприимном Улан-Удэ, чтобы продолжить вдумчивый, заинтересованный разговор по широкому кругу проблем, связанных с продвижением в мире философии и культуры буддизма, основанных на фундаментальных гуманистических ценностях, которые имеют непреходящее общечеловеческое значение. И конечно, вам предстоит выработать единые подходы в ответ на современные глобальные вызовы.С удовлетворением отмечу, что буддисты России бережно хранят уникальное историческое, духовное наследие предков, воспитывают в подрастающем поколении уважение к самобытной культуре и обычаям отцов, дедов и прадедов. Особой признательности заслуживает значимый вклад буддийских организаций в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога. И этот богатый опыт может быть востребован и в других странах.Убеждён, что нынешний форум пройдёт в творческом, созидательном ключе, будет способствовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества, реализации совместных проектов.Желаю вам всего самого доброго», - сказано в обращении главы государства.Напомним, II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Бурятии 12-14 августа по инициативе главы республики Алексея Цыденова при поддержке президента России Владимира Путина. Форум стал новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, он поспособствует развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участниками форума стали представители 15 стран: Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии.Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.Фото: пресс-служба правительства Бурятии