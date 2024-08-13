За покатушки по Байкалу судовладельца из Бурятии привлекли к ответственности

В выходные на Байкале транспортные полицейские установили 19 правонарушений. Одним из нарушителей оказался житель Бурятии, работающий в районе Листвянки без лицензии.

- Сотрудниками линейного подразделения «Байкал» на Байкале в районе Листвянки был установлен 27-летний житель Бурятии, который осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии. Всего на маломерном судне он перевозил 10 пассажиров за денежное вознаграждение в одну тысячу рублей. В действиях судовладельца усмотрели признаки правонарушения, - рассказали в Транспортной полиции Бурятии.

За перевозку пассажиров без лицензии составлен административный протокол.

Фото: Елена Кокорина