Общество 13.08.2024 в 10:33
За покатушки по Байкалу судовладельца из Бурятии привлекли к ответственности
По озеру он колесил без лицензии
Текст: Елена Кокорина
В выходные на Байкале транспортные полицейские установили 19 правонарушений. Одним из нарушителей оказался житель Бурятии, работающий в районе Листвянки без лицензии.
- Сотрудниками линейного подразделения «Байкал» на Байкале в районе Листвянки был установлен 27-летний житель Бурятии, который осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии. Всего на маломерном судне он перевозил 10 пассажиров за денежное вознаграждение в одну тысячу рублей. В действиях судовладельца усмотрели признаки правонарушения, - рассказали в Транспортной полиции Бурятии.
За перевозку пассажиров без лицензии составлен административный протокол.
Фото: Елена Кокорина