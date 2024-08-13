Борис Базаров: Роль буддизма в реалиях третьего тысячелетия неуклонно возрастает

II Международный буддийский форум (0+) начался в Бурятии с научной конференции, которая прошла 12 августа в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. В ней приняли участие гости из 15 иностранных государств: Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии и представители 40 регионов России.

Гости форума стали слушателями и спикерами на четырех секциях международной научной конференции. Это доктора наук, профессора, ученые и эксперты, преподаватели вузов из Монголии, Калмыкии и Улан-Удэ. Работа конференции велась в четырех секциях: «Буддологические исследования в России и в мире: опыт, проблемы и перспективы», «Буддийские источники и философия буддизма», «История буддизма», «Наука и буддизм». Каждая секция была очень интересна и информативна.

С большим докладом выступил директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, академик РАН, доктор исторических наук Борис Базаров.





Фото: правительство РБ

В своем выступлении он отметил, что «сегодня человечество вошло в зону турбулентности и неопределенности на фоне грозного экономического кризиса. Такая ситуация является стрессовой для многих людей, независимо от их политических взглядов и убеждений. Векторы дальнейшего развития сложившейся ситуации во многом будут определяться длительностью стресса, переживаемого обществом, и выбранными путями выхода из стресса».

- Буддизм на протяжении длительного периода развития в странах с различными социальными, культурными, политическими и природными условиями обеспечивал высокую степень адаптивности своих последователей и взаимодействия с традиционными обществами. И сегодня, в третьем тысячелетии, он не утратил своей значимости. Продолжая развивать свои направления в области философии, искусства, по-прежнему остро реагирует на все процессы, происходящие в современном обществе, активно участвует в современных геополитических процессах, - говорит академик РАН.

Также он рассказал, что «главная причина экологических катаклизмов заключена в природе самого человека. Буддизм имеет огромные возможности воздействия на эту природу. Его идея единства и гармонии всего сущего, дополненная учением о десяти негативных и благих деяниях, суть которых сводилась к принципу «не навреди окружающему» имеет мощный этический резонанс, обуславливающий отношение человека к окружающему его миру».

Завершая свой доклад Борис Базаров подчеркнул особую роль буддизма в реалиях третьего тысячелетия.

- Роль буддизма в реалиях третьего тысячелетия не только сохраняется в современных общественных и политических процессах, но и неуклонно возрастает. Буддизм сохраняет высокую адаптивную способность и сегодня. На протяжении длительного времени своего существования и развития буддизм обеспечивал мирное взаимодействие и взаимообогащение с традиционными обществами, - резюмировал докладчик.

Многих интересных спикеров на секции «Буддийские источники и философия буддизма» отметила руководитель секции, д.филос. наук Ирина Урбанаева.





Фото: секция «Буддийские источники и философия буддизма»

- Что касается буддийских источников, то довольно интересным был доклад профессора Калмыцкого университета, Бичеева Б.А. Он рассказал об уникальном тексте, написанном на ойратском языке, посвященный практике Прибежища. Это ценнейший памятник ойратского буддизма. Судя по его содержанию, этот текст отличается от практики Прибежища, как она описывается в индо-тибетских источниках. Это говорит о специфике ойратского буддизма. Возможно, ойраты получили свою линию Дхармы от центрально-азиатских источников. Этот текст не является точным подобием тибетских текстов. Что касается философии буддизма, то довольно содержательным и глубоким был доклад профессора Валерия Воробьева о решении проблемы сознания в традиции тхеравады, - отметила Ирина Урбанаева.

Также она рассказала о выступлениях индийских коллег, которые рассказывали о буддизме с точки зрения индийских традиционных ценностей. Она отметила также, что уже многими западными и азиатскими учеными доказано, что декламации и слушание буддийских сутр и мантр позитивно влияет на мозг человека.

Рассказывая о потенциале развития буддизма в российских регионах на секции «Наука и буддизм», спикер Руслан Сеитов, аспирант из Новосибирского государственного университета, подчеркнул:

- Важно противодействовать деструктивным религиозным движениям в традиционных буддийских регионах России, где уже устоялись свои этические системы. Буддисты, проживающие там, должны прикладывать усилия, чтобы не допускать распространения различных деструктивных сект, которые маскируются под буддизм. Потому что буддизм набирает сейчас популярность, и нужно не дать людям скатиться туда, где им могут навредить, - сказал Руслан Сеитов.





Фото: секция "Наука и буддизм"

На секции «История буддизма» было много докладов, рассказывающих об истории развития буддизма в разных частях света - Индии, Монголии, Китае, Тибете, и в регионах России. К примеру, два спикера на секции подробно представили о том, как активно развивается буддизм на Сахалине. Главным образом, буддизм на Сахалине исповедует проживающая там диаспора японцев.





Фото: секция "История буддизма"

На секции «Буддологические исследования в России и в мире: опыт, проблемы и перспективы» одна из спикеров Евгения Фролова, кандидат исторических наук выступила с интересным докладом о традициях «похоронного» буддизма в Японии.

- Чтобы провести поминальные церемонии больше 90 процентов японцев обращаются именно в буддийские храмы. Поступает все больше жалоб от японцев на то, что посмертное имя, которые должны дать буддийские монахи покойным, обходится в круглую сумму. Сопровождение обрядов похорон и присвоение буддийских имен, поминальные службы являются основным доходом буддийских храмов в Японии. Они могут, конечно, принимать пожертвования и продавать религиозную атрибутику, но большая часть средств в храм приходит от присвоения посмертных имен. Посмертное имя у японцев считается как путеводная звезда, которая освещает путь покойного в ином мире, - рассказала Евгения Фролова.









Фото: секция «Буддологические исследования в России и в мире: опыт, проблемы и перспективы»

Сегодня в Улан-Удэ состоится второй день Международного буддийского форума, на котором продолжится работа ученых, спикеров и слушателей, но уже на другие темы. Это буддийское образование, буддизм и сознание, традиции восточной медицины и современной жизни, буддизм и экология, ценности буддийской и национальной культуры.

Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.

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