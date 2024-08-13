Общество 13.08.2024 в 17:39

В консорциум вузов «Буддийское образование» вошли ВСГИК и ЗабГУ

Объединение российских буддийских вузов в России возникло на прошлогоднем форуме
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Текст: Служба информации "Номер один"
В консорциум вузов «Буддийское образование» вошли ВСГИК и ЗабГУ

Во вторник, 13 августа, на II Международном буддийском форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности» (0+) председатель Консорциума вузов «Буддийское образование», ректор бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова Алдар Дамдинов подписал соглашения с ректорами Забайкальского государственного университета Оксаной Мартыненко и Восточно-Сибирского государственного института культуры Еленой Перовой.

- Буквально на прошлой неделе состоялось заседание консорциума «Буддийское образование», на котором было принято решение о включении двух новых участников,  - заявил Алдар Дамдинов.

Напомним, консорциум вузов «Буддийское образование», в который вошли пять вузов - Бурятский, Калмыцкий и Тувинский государственный университеты, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» и Агинская Буддийская Академия, был создан в августе 2023 года на I Международном буддийском форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности» для продвижения буддийского образования и буддологических исследований в России и в мире.


- Буддийские исследования в Забайкальском государственном университете не прекращались много лет, но вместе с тем, мы исключительно благодарны Бурятии, конкретно Цыденову Алексею Самбуевичу и Бурятскому государственному университету, за замечательную инициативу проведения форума и создания Консорциума. Потому что это очень серьезная систематизация работ, это шаг, который позволяет нам выстроить на всех уровнях непрерывную систему буддийского образования и исследований на основе интеграции. Как выясняется, у нас много общего и много того, что объединяет нас с миром. Буддизм - это такое учение, которое помогает нам формировать систему традиционных ценностей у молодого поколения. И формировать настоящий глубинный патриотизм у наших ребят. Консорциум – очень открытая организация, мы сотрудничали весь год, сегодня это сотрудничество формализовано, институализировано. Это очень важный для нас шаг, это поможет нам и дальше развивать образование во имя мира, во имя созидания, - заявила ректор Забайкальского госуниверситета Оксана Мартыненко.
- У нас многолетняя традиция изучать культуру и искусство буддизма, поскольку мы все-таки территориально находимся в городе Улан-Удэ Республики Бурятия. География наших абитуриентов - и Республика Тыва, и Якутия, и Забайкальский край, и Иркутская область. Наши абитуриенты давно погружены в тему буддизма. Безусловно, эта тема касается образовательных программ, которые реализуются в вузе: и декоративно-прикладное искусство, и культурология, и народно-художественное направление. В каждой из образовательных программ частичка изучения буддизма, конечно, есть. И, безусловно, это важно сейчас в рамках воспитания подрастающего поколения, - отметила ректор ВСГИК, Елена Перова.

В течение года консорциум реализовал ряд совместных образовательных и научных проектов. Главным результатом Алдар Дамдинов назвал создание совместных трехсторонних образовательных программ по направлениям «Юриспруденция», «Химия», «Экономика», «Психолого-педагогическое образование» между БГУ, КалмГУ, ТувГУ. В БГУ открыта кафедра философии буддизма на базе буддийского университета «Даши Чойнхорлин». В БГУ и КалмГУ открыты новые образовательные программы «Философия буддизма», «Буддология».

Студенты БГУ, КалмГУ, ТувГУ прошли обучение на Школе молодых буддологов, организованной ТувГУ на озере Чагытай, и в Медиашколе «MediaМate», организованной БГУ на Байкале при поддержке гранта Росмолодежи.

II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Бурятии 12-14 августа 2024 года по инициативе Главы Бурятии Алексея Цыденова при поддержке Президента России Владимира Путина.

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Фото: правительство Бурятии

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