Общество 13.08.2024 в 18:17

Итоги буддийского форума: Бурятия признана центром традиционной медицины России

Участники форума приняли сегодня итоговую резолюцию
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Текст: Служба информации "Номер один"
Итоги буддийского форума: Бурятия признана центром традиционной медицины России

Во вторник, 13 августа, участники II Международного буддийского форума (0+) и дискуссионной панели «Традиции восточной медицины в современной жизни» из Индии, Китая, Шри-Ланки, Монголии и России приняли итоговую резолюцию и признали Бурятию центром традиционной медицины России.



Говоря о научном медицинском подходе к традиционной восточной медицине и о проблемах постановки диагноза и методах лечения пациентов различных групп, кандидат медицинских наук, соруководитель направления превентивной медицины «HelthNet» НТИ, гендиректор союза «Здоровье здоровых» Сергей Чудаков отметил, что стратегические тенденции в развитии российского здравоохранения заключены в направлении будущего, которое получило название 4П-медицина: предсказательное, превентивное, персонализированное и партнерское.

– Была подписана долгосрочная дорожная карта. Я являюсь её соисполнителем по направлению превентивной медицины до 2035 года. Была прописана дальнейшая стратегия движения и, что самое важное, стратегия движения в отношении традиционной медицины, – сказал Сергей Чудаков. – У Бурятии есть уникальная возможность, потому что традиционная медицина Бурятии, по сравнению с другими регионами, представлена в наибольшем виде. Бурятия такой огромный центр компетенций, который вполне может двигаться в другие регионы России.

– Врачи традиционной медицины полагаются в своей деятельности на определение конституциональной предрасположенности к заболеваниям. Врач восточной медицины не сделает одни и те же назначения людям разных конституций. Это просто исключено. Грубо говоря, пациенту в состоянии желчи нельзя назначить лекарство, имеющее свойство желчи. То есть, за это можно дисквалифицироваться и потерять всех пациентов, – отметил Сергей Чудаков.

По мнению учёного, необходимо изучить наследие предков в сфере 4П-медицины и настроить его на современные условия. «Будем рады сотрудничеству на территории республики в этом направлении и в миссии объединения проектов, способствующих сохранению здоровья россиян», – заключил Сергей Чудаков.

Участники панели были едины в том, что средства и методы традиционной медицины наиболее эффективно проявляют себя в превенции, профилактике и реабилитации и успешно сочетаются с возможностями конвенциальной медицины. По мнению зарубежных и российских ученых традиционная медицина имеет огромный потенциал в сохранении здоровья здоровых, активного долголетия, как с позиции развития рынка медицинских услуг, так и рынка оздоровительных средств.

II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Бурятии 12-14 августа 2024 года по инициативе Главы Бурятии Алексея Цыденова при поддержке Президента России Владимира Путина. Форум станет новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, способствовать развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участниками форума станут представители 15 стран: Бангладеша, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии. Общее количество участников — более 600 человек.

Организаторы форума — Буддийская традиционная Сангха России, Правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.

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Фото: правительство Бурятии

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международный буддийский форум #74

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