Вооруженный тракторист следит за чистотой тротуаров в Улан-Удэ

На борьбу за чистоту тротуаров в Улан-Удэ выйдет красный трактор Беларус- 320.4 со специальным прицепом и пистолетом для ручной мойки. Ежедневно он будет выезжать на улицы города, чтобы чистить тротуары от грязи, песка и прочего мусора.

- Для чистки будет использоваться вода без всяких химикатов. Всё экологично и эффективно. В комплекте к нему идет пистолет Professional для ручной мойки. Он обеспечивает эффективную мойку урн, скамеек, тротуаров, проездов дворовых территорий и придорожных сооружений. Мойка под высоким давлением позволяет значительно сократить расход воды, а также увеличить время работы техники на линии, - рассказали в мэрии города.

Комбинат по благоустройству продолжает обновлять технику для уборки улиц. Такую задачу поставил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Всего за последние годы было приобретено 49 единиц спецтехники и оборудования, добавили в мэрии.

Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ