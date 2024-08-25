Бурятстат рассказал, у кого в республике самые высокие зарплаты

В республике в первой половине 2024 года средняя начисленная зарплата, по данным Бурятстата, составила 69 824 рубля. Это на 10 тысяч больше, чем год назад (тогда было 59 067), заявили в ведомстве.

Самые высокие заработки оказались в сфере добычи полезных ископаемых – 113 461 рубль.

На втором месте оказались финансисты и страховщики (92 978). На третьем – профессии, связанные с транспортировкой и хранением (91 021), строители (89 248), энергетики (80 789). Также среди самых высокооплачиваемых сфер – обрабатывающие производства (75 188), государственное управление, обеспечение военной безопасности и соцобеспечение (74 191), профессиональная, научная и техническая деятельность (72 368) и информация и связь (69 748).

Работникам образования платят 61 342 рубля, здравоохранения и соцуслуг – 60 943, занятым в административной деятельности – 53 774, работникам культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 52 411, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений – 51 963, а за прочие виды услуг – 49 888.

Работники, занятые в операциях с недвижимым имуществом зарабатывают 48 949, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - 48 223, в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов - 48 066. Самое маленькое жалованье оказалось у работников гостиниц и заведений общепита – 37 917.





Фото: "Номер один"