Общество 26.08.2024 в 16:07
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Однако есть ряд мест, где можно гулять, собирать грибы и ягоды
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ запрет на посещение лесов снова продлен – на этот раз до 14 сентября. Однако есть ряд мест, где можно гулять, а также собирать грибы и ягоды.
Для сбора ягод, грибов и лекарственных растений отведены следующие места:
- мкрн Верхняя Березовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;
- мкрн Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Ринпоче Багша»;
- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги города Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района;
- примыкающий лесной квартал к мкрн Тальцы;
- примыкающий лесной квартал к мкрн Загорск;
- мкрн Восточный, лесные кварталы №33, №39;
- примыкающие лесные кварталы к мкрн ст. Дивизионная.
Также открыты для посещения пешеходные тропы здоровья на Верхней Березовке и тропа «Юбилейная» в 100-х кварталах. Кроме того, отдохнуть можно на островах Комсомольский, Богородский и на футбольном поле на Верхней Березовке.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Для сбора ягод, грибов и лекарственных растений отведены следующие места:
- мкрн Верхняя Березовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;
- мкрн Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Ринпоче Багша»;
- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги города Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района;
- примыкающий лесной квартал к мкрн Тальцы;
- примыкающий лесной квартал к мкрн Загорск;
- мкрн Восточный, лесные кварталы №33, №39;
- примыкающие лесные кварталы к мкрн ст. Дивизионная.
Также открыты для посещения пешеходные тропы здоровья на Верхней Березовке и тропа «Юбилейная» в 100-х кварталах. Кроме того, отдохнуть можно на островах Комсомольский, Богородский и на футбольном поле на Верхней Березовке.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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