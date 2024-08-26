В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

В Улан-Удэ запрет на посещение лесов снова продлен – на этот раз до 14 сентября. Однако есть ряд мест, где можно гулять, а также собирать грибы и ягоды.- мкрн Верхняя Березовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;- мкрн Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Ринпоче Багша»;- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги города Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района;- примыкающий лесной квартал к мкрн Тальцы;- примыкающий лесной квартал к мкрн Загорск;- мкрн Восточный, лесные кварталы №33, №39;- примыкающие лесные кварталы к мкрн ст. Дивизионная.Также открыты для посещения пешеходные тропы здоровья на Верхней Березовке и тропа «Юбилейная» в 100-х кварталах. Кроме того, отдохнуть можно на островах Комсомольский, Богородский и на футбольном поле на Верхней Березовке.Фото: мэрия Улан-Удэ