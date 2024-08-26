Общество 26.08.2024 в 16:32
В Бурятии проводят конкурс детских рисунков
Он посвящен будущему облику Улан-Удэ
Текст: Иван Иванов
Управление комплексного развития территорий проводит конкурс на лучший детский рисунок, посвященный будущему облику Улан-Удэ.
Бороться за призы юные художники могут до 5 сентября 2024 года. В конкурсе «Улан-Удэ - город будущего» могут участвовать дети от 5 до 14 лет.
Работы оцениваются в трех возрастных категориях:
— 1 категория (5- 7 лет);
— 2 категория (8-11 лет);
— 3 категория (12-14 лет);
Работы участников должны быть выполнены в форматах А4 либо А3.
Рисунки принимаются по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19 Б, офис 208 (Управление комплексного развития территорий Республики Бурятия), второй этаж. Также можно отправить работу наземной почтой.
Рисунок должен быть предоставлен вместе с заявкой и согласием на обработку персональных данных. Бланки заявки и согласия доступны в Положении о конкурсе.
Телефон для справок: 8 (3012) 200-401.
Бороться за призы юные художники могут до 5 сентября 2024 года. В конкурсе «Улан-Удэ - город будущего» могут участвовать дети от 5 до 14 лет.
Работы оцениваются в трех возрастных категориях:
— 1 категория (5- 7 лет);
— 2 категория (8-11 лет);
— 3 категория (12-14 лет);
Работы участников должны быть выполнены в форматах А4 либо А3.
Рисунки принимаются по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19 Б, офис 208 (Управление комплексного развития территорий Республики Бурятия), второй этаж. Также можно отправить работу наземной почтой.
Рисунок должен быть предоставлен вместе с заявкой и согласием на обработку персональных данных. Бланки заявки и согласия доступны в Положении о конкурсе.
Телефон для справок: 8 (3012) 200-401.
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