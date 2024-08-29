Сотням пенсионеров в Бурятии помогут дровами и продуктами

С 2022 года одиноко проживающие пенсионеры Бурятии получают адресную помощь благодаря проекту «Неотложка», который реализуется минсоцзащиты Бурятии совместно с московским фондом «Старость в радость».

- В третьем квартале 2024 года планируется оказание помощи на приобретение твердого топлива 200 гражданам. Фонд финансирует приобретение твердого топлива и обеспечение продуктовыми наборами. В числе тех, кто может получить дрова - жители республики среднедушевой доход, которых ниже или равен величине прожиточного минимума. Также граждане, имеющие кредитные, долговые обязательства, расходы на приобретение лекарств, проведение лечения, найм жилья или иные расходы, необходимые для жизнеобеспечения, после оплаты которых остаток средств в среднем на члена семьи не превышает величины прожиточного минимума. И ещё одна категория - это граждане, которые не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы в силу физических или интеллектуальных особенностей или иных обстоятельств, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

По словам министра, такая помощь очень ценна и особенно полезна для граждан, проживающих с печным отоплением в отдалённых районах, где доступ к необходимым ресурсам ограничен.

Фото: loon.site