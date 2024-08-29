Полиция Улан-Удэ разыскивает мужчину со шрамами на лице и руке

Сотрудники полиции разыскивают 42-летнего жителя Улан-Удэ Валентина Бухольцева. Днем 24 июля он ушел из дома на улице Центральной в п. Исток, и до настоящего времени о нем ничего не известно.

- Мужчина злоупотребляет спиртным. Ранее неоднократно уходил, но по истечении нескольких дней самостоятельно возвращался домой, уточнили в полиции.

Его приметы: европейской внешности, на вид 42 года, среднего телосложения, рост около 170-175 см, волосы черные, глаза карие.

Особые приметы: шрам от ожога на кисти правой руки и шрам над бровью 1,5 см.

Был одет в футболку и кепку черного цвета, синие спортивные брюки, жилет зелёного цвета и бело-синие кроссовки.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102 (112).

Фото: МВД РБ