Общество 29.08.2024 в 16:31

Полиция Улан-Удэ разыскивает мужчину со шрамами на лице и руке

Горожанин ушел из дома еще в июле
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Текст: Елена Кокорина
Полиция Улан-Удэ разыскивает мужчину со шрамами на лице и руке

Сотрудники полиции разыскивают 42-летнего жителя Улан-Удэ Валентина Бухольцева. Днем 24 июля он ушел из дома на улице Центральной в п. Исток, и до настоящего времени о нем ничего не известно.
- Мужчина злоупотребляет спиртным. Ранее неоднократно уходил, но по истечении нескольких дней самостоятельно возвращался домой, уточнили в полиции.
Его приметы: европейской внешности, на вид 42 года, среднего телосложения, рост около 170-175 см, волосы черные, глаза карие.
Особые приметы: шрам от ожога на кисти правой руки и шрам над бровью 1,5 см.    
Был одет в футболку и кепку черного цвета, синие спортивные брюки, жилет зелёного цвета и бело-синие кроссовки. 

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102 (112).

Фото: МВД РБ

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