Общество 29.08.2024 в 17:04

В Бурятии разработали программу для прогнозирования лесных пожаров

Она будет автоматически собирать данные о возгораниях
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии разработали программу для прогнозирования лесных пожаров

В Улан-Удэ сотрудники ВСГУТУ разработали и зарегистрировали новую программу для прогнозирования лесных пожаров. Она использует модель машинного обучения и способна автоматически собирать, обрабатывать данные космических спутников, распознавать объекты и создавать карты возможных возгораний.

Программа полезна для природоохранных ведомств и региональных центров защиты леса. Авторы модели пояснили, что программа использует данные со спутников MODIS, которые сканируют земную поверхность и выявляют тепловые точки, потенциально указывающие на очаги возгорания.

- Программный прототип представляет собой инструмент для обнаружения и прогнозирования пожара в лесной среде. Он обладает достаточно высокой точностью и способствует более эффективному мониторингу, - отметили разработчики.

На данный момент точность прогнозирования на основе открытых данных составляет около 85%.

Фото:loon.site

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