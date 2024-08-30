Общество 30.08.2024 в 17:30

В Улан-Удэ спортсмены и тренеры уехали на СВО

Один из добровольцев – отец шестерых детей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ спортсмены и тренеры уехали на СВО
В Улан-Удэ сразу шесть спортсменов и два тренера спортивной школы №17 уехали на СВО. Как сообщили в мэрии, они добровольно подписали контракты. У каждого из них дома остались жены и дети. Один из уехавших – отец шестерых детей.

- Мы все волнуемся за них, так как это дело серьезное, хотя они и все мастера спорта. Конечно, мы ими гордимся, что они свой долг исполняют, ничего не боятся. У нас основная задача в секции самбо – постоять за себя и самое главное - за своих близких, за Родину, - сказал директор Детско-юношеской спортивной школе №17 Тумэн Санжиев.

Фото: «Номер один»
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