В Улан-Удэ спортсмены и тренеры уехали на СВО

В Улан-Удэ сразу шесть спортсменов и два тренера спортивной школы №17 уехали на СВО. Как сообщили в мэрии, они добровольно подписали контракты. У каждого из них дома остались жены и дети. Один из уехавших – отец шестерых детей.- Мы все волнуемся за них, так как это дело серьезное, хотя они и все мастера спорта. Конечно, мы ими гордимся, что они свой долг исполняют, ничего не боятся. У нас основная задача в секции самбо – постоять за себя и самое главное - за своих близких, за Родину, - сказал директор Детско-юношеской спортивной школе №17 Тумэн Санжиев.Фото: «Номер один»