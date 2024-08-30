Байкал – жемчужина России. Как защищают озеро в Бурятии

Байкал - объект всемирного наследия. Самое глубокое озеро в мире глубиной 1642 метра. Самый большой резервуар с пресной водой, где содержится 19% от мирового объема воды. Уникальная экосистема требует особого внимания и мер по сохранению.

О том, как удаётся сохранять первозданную природную красоту Байкала, вы узнаете из интересного и познавательного видеоролика от Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии.

Байкальская природная территория – это уникальный и экосистемный комплекс, охватывающий озеро Байкал и прилегающие к нему территории. Байкальская природная территория включает в себя три зоны – зона атмосферного влияния, центральная экологическая зона, буферная экологическая зона.

В них установлен особый режим хозяйственной и иной деятельности. Запрещаются виды деятельности, которые оказывают негативное влияние на уникальную экологическую систему. Запрещено строительство новых объектов и реконструкция действующих без положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Охрана БПТ является жизненно важной задачей, требующей комплексного подхода и взаимодействия между государственными органами, научным сообществом и местными жителями.

Существует несколько федеральных проектов и программ, направленных на борьбу с загрязнением, восстановление водных ресурсов и сохранением биоразнообразия.

Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» входит в нацпроект «Экология», созданный по поручению президента РФ Владимира Путина и включает в себя три направления.

Первое – реконструкция и строительство очистных сооружений. Так, на правом берегу Селенги реконструируют очистные сооружения канализации города Улан-Удэ. Также реконструируют очистные в Северобайкальске.

Второе – мониторинг водных биологических ресурсов. Вместе с ним работает третье направление – восстановление рыбных запасов. Ежегодно в озеро выпускают миллионы мальков ценных рыб.

Также в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» модернизируют Большереченский рыбоводный завод. С помощью проекта мощность по выпуску личинок омуля увеличится до одного миллиарда в год.

Федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология» направлен на ликвидацию объектов накопленного вреда, в том числе в Центральной экологической зоне. Так, в 2022 году завершена ликвидация свалки в поселке Усть-Баргузин. В этом году завершается рекультивация свалки в Северобайкальске.









Фото: скриншот видео, Минприроды РБ