Происшествия 05.04.2026 в 12:02

В Забайкалье вводится карантин по пастереллезу

Заболевание лечится антибиотиками
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Забайкальском крае вводится карантин в границах села Угдан Читинского муниципального округа из-за зарегистрированных случаев пастереллеза у животных. Постановление об этом опубликовано на портале региональных властей. По информации регионального Роспотребнадзора, пастереллез — бактериальная инфекция, которая поражает сельскохозяйственных, домашних животных, диких зверей и птиц. Для человека случаи заболевания зафиксированы не были. Обычно у человека болезнь проявляется как острая локализованная кожная инфекция, возникающая на месте повреждения кожи — царапин или укусов, с развитием воспалительной реакции. При наличии иммунодефицита, вызванного онкологическими заболеваниями, хроническими болезнями почек, печени, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией или проблемами с кровью, возможна более тяжелая форма заболевания с поражением легких или септическим развитием.

В регионе заболевание регистрировалось с осени прошлого года, и режим чрезвычайной ситуации уже объявлён в Могойтуйском районе, а также в Забайкальском, Ононском и Борзинском районах. В Борзе введён запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок, а фермеры в Могойтуе жалуются на массовое уничтожение скота, что происходило без возможности лечения и с сокрытием информации местными властями. В целом за 2025 год из региона было изъято и уничтожено более 3 тысяч голов восприимчивых животных, что привело к сокращению поголовья коров на 4,3 тысячи голов или на 2,6%. Одним из очагов инфекции признана территория личного подсобного хозяйства на улице Трактовой, 18б в Угдане, где введены строгие ограничения — запрещены посещение посторонних, ввоз и вывоз животных (кроме убойных), перемещение внутри хозяйства, выпас, вакцинация от других заболеваний, а также вывоз молока без обработки, навоза, кормов, шерсти и инвентаря. Государственная ветеринарная служба должна в течение 24 часов разработать план ликвидации очага и меры по предотвращению распространения болезни.

Распространение пастереллеза и введение мер по убою скота в марте этого года в Новосибирской области вызвали массовые протесты среди населения и привлекли внимание федеральных органов власти к данному вопросу.

Теги
карантин

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru