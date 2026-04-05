В Забайкалье вводится карантин по пастереллезу

В Забайкальском крае вводится карантин в границах села Угдан Читинского муниципального округа из-за зарегистрированных случаев пастереллеза у животных. Постановление об этом опубликовано на портале региональных властей. По информации регионального Роспотребнадзора, пастереллез — бактериальная инфекция, которая поражает сельскохозяйственных, домашних животных, диких зверей и птиц. Для человека случаи заболевания зафиксированы не были. Обычно у человека болезнь проявляется как острая локализованная кожная инфекция, возникающая на месте повреждения кожи — царапин или укусов, с развитием воспалительной реакции. При наличии иммунодефицита, вызванного онкологическими заболеваниями, хроническими болезнями почек, печени, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией или проблемами с кровью, возможна более тяжелая форма заболевания с поражением легких или септическим развитием.



В регионе заболевание регистрировалось с осени прошлого года, и режим чрезвычайной ситуации уже объявлён в Могойтуйском районе, а также в Забайкальском, Ононском и Борзинском районах. В Борзе введён запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок, а фермеры в Могойтуе жалуются на массовое уничтожение скота, что происходило без возможности лечения и с сокрытием информации местными властями. В целом за 2025 год из региона было изъято и уничтожено более 3 тысяч голов восприимчивых животных, что привело к сокращению поголовья коров на 4,3 тысячи голов или на 2,6%. Одним из очагов инфекции признана территория личного подсобного хозяйства на улице Трактовой, 18б в Угдане, где введены строгие ограничения — запрещены посещение посторонних, ввоз и вывоз животных (кроме убойных), перемещение внутри хозяйства, выпас, вакцинация от других заболеваний, а также вывоз молока без обработки, навоза, кормов, шерсти и инвентаря. Государственная ветеринарная служба должна в течение 24 часов разработать план ликвидации очага и меры по предотвращению распространения болезни.



Распространение пастереллеза и введение мер по убою скота в марте этого года в Новосибирской области вызвали массовые протесты среди населения и привлекли внимание федеральных органов власти к данному вопросу.