В Улан-Удэ хотят реконструировать дамбу для защиты поселка от затопления

Госэкспертиза Бурятии одобрила проект реконструкции дамбы на реке Воровка в Улан-Удэ. Как сообщили в ведомстве, данное сооружение призвано устранить угрозу затопления жилой зоны в поселке Таежный.Гидротехническое сооружение емкостью 164 тыс. кубометров было введено в эксплуатацию в 1978 году. Водохранилище предназначалось для накопления стока в период весеннего половодья и летних паводков для орошения лесопитомника, расположенного в пойме ниже плотины.В апреле 2001 года, в период весеннего половодья на реке Воровке, уровень воды оказался экстремально высоким, так что она поднялась выше уровня дамбы. Искусственный водосброс не сработал из-за зимнего промерзания и заиления сбросной трубы. Под напором воды разрушился правый борт водохранилища. Хлынувшая вода размыла овраг глубиной до 10 метров.«На сегодняшний день водохранилище является недействующим. Сток Воровки проходит через проран, углубляя овраг. Гребень земляной плотины местами просел, верховой откос нарушен, а каменное крепление откоса отсутствует. Существовавшие искусственные водосбросные сооружения практически разрушены. В результате нерегулируемого стока периодически подтапливаются несколько улиц поселка Таежный», - рассказали в Госэкспертизе.Проект реконструкции предусматривает подсыпку гребня существующей плотины до необходимой высоты и крепление ее откосов, а также строительство новой земляной дамбы в проране правого борта водохранилища. Также планируется восстановление существующих водосбросных сооружений и строительство водосброса в правом борту. После реконструкции будет устранена угроза затопления жилой застройки в Таежном.Сметная стоимость проектируемых работ составляет около 100 млн. рублей.Фото: Госэкспертиза Бурятии