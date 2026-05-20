В Улан-Удэнском горсовете отметили победителей конкурса в честь Дня Победы

Фильм «Сквозь века» описал историю четырех поколений семьи, которые спустя много лет продолжают помнить и гордиться подвигом своего предка, сражавшегося с фашистскими захватчиками. «В нашем фильме рассказана трогательная история о сержанте из Бурятии и бойцах 321-й стрелковой дивизии, которая оживает в детских руках через фигурки из бумаги, через годы и судьбы. Это рассказ о том, как память о подвиге отца, погибшего в 1942 году, передаваясь сквозь поколения, становится достоянием всей семьи. Мы очень рассчитываем на то, что нам через этот проект удалось передать зрителям то, что память о наших бойцах живет пока их помнят», - сказала Елена Чимбеева.





Поблагодарили и партнеров, которые помогали в съемках фильма – Игоря Плотникова, директора «Городского культурного центра», Лидию Дудинову, директора Музея истории города Улан-Удэ, Эдуарда Михайлова, генерального директора Музея СССР. Партнеры предоставили места для проведения съемок.





«В этом году это было слово «эвакогоспиталь. В течение 11 дней у нас выходили фотографии с зашифрованными буквами. Перед участниками стояла задача собрать фотографии, отгадать слово и подать заявку по нашему адресу», - пояснила собравшимся Елена Чимбеева.





Светлана Саксудаева сказала, что все очень признательны за организацию интересной патриотической акции. «Такие мероприятия развивают гражданскую ответственность, стимулируют изучение истории, развивают творческий, исследовательский потенциал горожан. Ждем новых конкурсов», - выступила она.





В Улан-Удэ подвели итоги интересных проектов, организованных горсоветом в преддверии празднования 81-й годовщины Великой Победы.«Народный праздник отмечала вся страна. К праздничной дате было подготовлено множество проектов. Один из них – короткометражный фильм, который мы назвали «Сквозь века». Улан-Удэнский городской совет депутатов чтит традиции и бережно хранит память о подвиге предков, передавая ее из поколения в поколение», - отметила на церемонии награждения Елена Чимбеева, начальник отдела по информационной политике Улан-Удэнского городского совета депутатов.Всем, кто присутствовал на церемонии награждения, показали этот фильм. Те, кто играли роли в фильме, тоже присутствовали в зале. Награды вручали председатель горсовета Чимит Бальжинимаев и заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.Благодарственными письмами Улан-Удэнского городского совета депутатов за участие в кинопроекте были награждены Диана Гулгенова, Алтана Сухеева, Арина Мункуева.Мама Арины Светлана Мункуева в ответном слове выразила искреннюю благодарность горсовету за создание такого волнующего фильма. «До мурашек пробирает при просмотре», - отметила, в частности, она, поблагодарив всех причастных к созданию фильма. Оказалась, что прадедушка Арины воевал на фронтах Великой Отечественной, дошел до Дрездена.Алтана Сухеева рассказала, что ей 10 лет и она впервые снималась в фильме. «Мне очень понравилось, но было очень волнительно. Съемки проходили в Музее СССР. Было очень интересно узнать какие вещи раньше были у бабушек и дедушек», - сказала девочка. Она считает, что дети должны знать историю своих предков.Затем прошло награждение победителей традиционного конкурса, где участники должны «расшифровать» определенное слово.Трех победителей определили среди участников с помощью генератора случайных чисел. Ими стали Светлана Саксудаева, Татьяна Романова и Лариса Бальжирова.Всем им вручили дипломы, подарки, призы.Светлана Саксудаева сказала, что с удовольствием приняла участие в конкурсе.«Фотографии показывали разные локации города и надо было постараться все разгадать, составить, в итоге, слово «эвакогоспиталь». Все делала сама. По образованию я - историк. В конкурсе выиграла наушники. Организаторам конкурса большое спасибо», - поделилась победительница.