Общество 20.05.2026 в 17:10

В Улан-Удэ появится новый беговой центр

Заниматься там можно будет уже с осени
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ появится новый беговой центр
Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в «МАКСе»
Столица Бурятии попала в число 22 городов России, где будет реализован проект Всероссийской федерации лёгкой атлетики по строительству бегового центра. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Новое место притяжения для любителей бега появится на территории нашего Физкультурно-спортивного комплекса. Это не только здание с раздевалками, душевыми и залами для тренировок, но и благоустроенная прилегающая территория с беговыми дорожками, воркаут-зоной и детской площадкой», - рассказал глава. 

Финансирование проекта производит АНО «Евразия», которая осуществляют свою деятельность за счёт частных средств неравнодушных патриотичных людей. Организация поддерживает социально значимые проекты в разных сферах – от образования и медицины до культуры, благотворительности и спорта. 

«Стройка уже началась. Первые тренировки в нашем центре начнутся уже осенью», - отметил Алексей Цыденов. 

По словам главы, за 5 лет в Бурятии возвели 102 спортивных объекта. 

«И на этом не останавливаемся, продолжаем делать доступной инфраструктуру для занятий спортом», - заявил руководитель региона. Он также выразил благодарность за новый проект всей федерации лёгкой атлетики и лично её председателю Петру Фрадкову.
Теги
Спорт бег

Все новости

Мэр Улан-Удэ проверил капремонт тепловых сетей на улице Бограда
20.05.2026 в 17:29
В Улан-Удэ появится новый беговой центр
20.05.2026 в 17:10
В Бурятии женщина разгромила квартиру бывшего при расставании
20.05.2026 в 17:03
В Улан-Удэнском горсовете отметили победителей конкурса в честь Дня Победы
20.05.2026 в 16:48
В Бурятии на Щучьем озере делают дорогу из щебня
20.05.2026 в 16:19
Малая Гутайка больше не страшна
20.05.2026 в 15:33
«Его отбросило на проезжую часть под колеса»
20.05.2026 в 15:25
В Латвии заблокировали несколько бурятских сайтов
20.05.2026 в 15:10
Жителям Бурятии напомнили, за что выпускника могут удалить с экзамена
20.05.2026 в 15:05
«Пальцы немели и белели, но я списывала всё на холод»: тогда женщина-фармацевт ещё не знала, что может остаться без ноги
20.05.2026 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Мэр Улан-Удэ проверил капремонт тепловых сетей на улице Бограда
Работы там начались еще до завершения отопительного сезона
20.05.2026 в 17:29
В Бурятии женщина разгромила квартиру бывшего при расставании
Суд сменил ей условный срок на реальный и отправил в колонию
20.05.2026 в 17:03
В Улан-Удэнском горсовете отметили победителей конкурса в честь Дня Победы
Их наградили Чимит Бальжинимаев и Анатолий Белоусов
20.05.2026 в 16:48
В Бурятии на Щучьем озере делают дорогу из щебня
Также там обещают оборудовать остановку
20.05.2026 в 16:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru