В Улан-Удэ появится новый беговой центр

Столица Бурятии попала в число 22 городов России, где будет реализован проект Всероссийской федерации лёгкой атлетики по строительству бегового центра. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.«Новое место притяжения для любителей бега появится на территории нашего Физкультурно-спортивного комплекса. Это не только здание с раздевалками, душевыми и залами для тренировок, но и благоустроенная прилегающая территория с беговыми дорожками, воркаут-зоной и детской площадкой», - рассказал глава.Финансирование проекта производит АНО «Евразия», которая осуществляют свою деятельность за счёт частных средств неравнодушных патриотичных людей. Организация поддерживает социально значимые проекты в разных сферах – от образования и медицины до культуры, благотворительности и спорта.«Стройка уже началась. Первые тренировки в нашем центре начнутся уже осенью», - отметил Алексей Цыденов.По словам главы, за 5 лет в Бурятии возвели 102 спортивных объекта.«И на этом не останавливаемся, продолжаем делать доступной инфраструктуру для занятий спортом», - заявил руководитель региона. Он также выразил благодарность за новый проект всей федерации лёгкой атлетики и лично её председателю Петру Фрадкову.