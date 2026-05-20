Общество 20.05.2026 в 17:03

В Бурятии женщина разгромила квартиру бывшего при расставании

Суд сменил ей условный срок на реальный и отправил в колонию
Текст: Елена Кокорина
В Заиграевском районе Бурятии суд отправил местную жительницу в колонию за повреждение имущества. Пострадавшим оказалась жилье ее бывшего, у которого она забирала свои вещи, по всей видимости пребывая в предельно возбужденном состоянии.

В прокуратуре республики отметили, что на момент совершения преступления у неё уже имелась судимость.

- В июне 2025 года она была признана виновной за применение насилия в отношении представителя власти и за его публичное оскорбление. Тогда ей назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Поскольку осуждённая совершила новое преступление, суд отменил условное осуждение и назначил ей наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - рассказали в прокуратуре республики.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: Номер один

