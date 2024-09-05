Гостиницы на Байкале оказались недоступными для жителей Бурятии

В Бурятии за два года построили более 40 модульных гостиниц в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Национальный проект призван сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Мест для отдыха действительно стало больше. Но если говорить о ценах, то проживание в новых гостиницах многим жителям республики оказалось не по карману.В 2022 и 2023 годах в нашей республике открылось более 40 кемпингов, глэмпингов и модульных отелей. Всего в них насчитывается 369 номеров.«Бурятия - один из лидеров в России и абсолютный лидер на Дальнем Востоке по полученной государственной поддержке в рамках нацпроекта. Объем субсидий региону за два года превысил миллиард рублей. До конца 2024 года планируется открыть еще 15 коллективных средств размещения уровня 3 и 4 звезды», пишет ТАСС.Столь грандиозная стройка стала возможной благодаря господдержке в виде субсидий по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».Как следует из описания возможностей, которые дает участие в нацпроекте, «строительство модульных гостиниц помогает быстро увеличивать номерной фонд в стране, так как срок на строительство и введение в эксплуатацию таких объектов для размещения очень короткий. На производстве изготавливаются готовые конструкции, которые остается только привезти на место, собрать, установить и подключить к сетям. При этом модульные отели являются круглогодичными и могут быть любого уровня комфорта».В минтуризма республики говорят, что поток отдыхающих в республике растет год от года. Так, в 2023 году наш регион принял более 640 тыс. человек. Причем речь идет именно о туристах, поселившихся на время отдыха в отелях, гостиницах, на турбазах, то есть без учета тех, кто отдыхает «дикарями» в палатках или останавливается у друзей, родственников. Для сравнения, в 2022 году в Бурятии организованно отдохнуло около 580 тыс. гостей.Однако сложно сказать, что именно влияет на рост турпотока в республику – расширение номерного фонда на берегу Байкала или же резко сузившийся выбор иных мест отдыха в мире.По задумке авторов нацпроекта, «путешествия по России должны стать доступнее, безопаснее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства». Но получается так, что у владельцев новеньких гостиниц и туристов немного разные представления о доступности.Своими впечатлениями о ценах на отдых в Бурятии наши земляки делятся в соцсетях.«Наконец-то приехал в родную Бурятию. Приехал не один, пригласил своих коллег с их семьями. Сразу же рванули в самое лучшее место на Байкале - в село Максимиха. Понимаю, что дорого, что короткий сезон. Но эти цены просто космос, дороже, чем в Москве в 4* гостинице. Обедов нет, ужина нет. А самое ужасное - это отсутствие электричества. Утром отключили и до самого вечера. Сколько помню, в Баргузинском районе часто не бывает электричества. О каком развитии туризма может быть речь? Про наши новые модульные дома. В каком месте они модульные? Это капитальные строения! Для чего эти гранты и субсидии, если собственники этих якобы модульных домов ломят такие цены? Единственное, что все сглаживает - это природа», - высказался один из бывших жителей республики.Недавно иркутские СМИ публиковали мнение местного блогера и фотографа, которая сравнила цены на отдых на Байкале и на тропических мальдивских островах. Итог оказался неутешительным: иркутянка заметила, что они с семьей лучше отдохнут на Мальдивах, потому что Байкал им не по карману. Своим возмущением она поделилась в соцсетях.Блогер, в частности, рассказала, что они с семьей решили отдохнуть на Ольхоне и сильно удивились. Женщина отметила, что всегда выбирает отели от четырех звезд и выше, в 99% случаев это пятизвездочные гостиницы. Именно поэтому она стала искать подобные варианты на Байкале и была шокирована ценами.Например, номер в арт-отеле «Порт Ольхон» на семью (двое взрослых и двое детей) стоит почти 72 тыс. рублей в сутки. В итоге за семь дней семье блогера пришлось бы потратить на проживание там почти полмиллиона. Иркутянка заметила, что за эти деньги можно спокойно улететь на Мальдивы.«Мне есть с чем сравнить. Возникают вопросы: за что такие деньги?» – удивляется женщина. Для сравнения блогер прикрепила скриншот с ценами на жилье на Мальдивах. Отдых там в «прекрасном resort» обошелся бы семье блогера в 364,4 тыс. рублей за шесть ночей.Мы решили проверить, насколько доступен по цене отдых в новых модульных отелях в Бурятии. Стоит отметить, что далеко не у всех отелей есть сайты, где можно было бы посмотреть фотографии и стоимость проживания. У некоторых гостиниц сайты есть, но информации о номерном фонде и стоимости проживания нет.На тех сайтах, где есть цены, картинка следующая: стоимость проживания для одного гостя на Байкале в новеньком модульном отеле стартует от 6500 рублей. За эту стоимость, к примеру, предлагается проживание в стандартном номере в одном из отелей Горячинска.Судя по отзывам, в целом отдыхающие довольны условиями, но многие жалуются на невкусную еду и скудное меню в целом.«В целом отель хороший: новый и уютный номер, белоснежные простыни, плотные шторы, есть детская площадка и детская комната, соляная комната, беседка с мягкими диванчиками, чистый и теплый бассейн. Из минусов – в детской комнате грязновато и очень душно. В номере было очень много муравьев. Душевая неправильно установлена, вода все время выливалась из нее. В кафе готовят не очень, ели в другом месте. И многое стоит на стоп-листе, то есть не готовится. Беседка уютная, но с освещением проблема - болталась одна лампочка, а дым от мангала постоянно шел внутрь беседки. Терраса на третьем этаже не оборудована достойно, столы грязные, зонтики всегда закрыты, света на ней нет. Если бы натянули гирлянды вечером, была бы красота. В целом отель хороший, красиво и уютно оформлен, но такие мелочи портят общее впечатление», - пишут гости. А ведь именно из таких мелочей и складывается общее впечатление от отдыха.Гневный отзыв об этом же отеле оставили гости из Санкт-Петербурга: «Резервировали номер на два дня почти за месяц. По приезде узнали, что резерв был сделан только на один день. Хотя еще пару раз до приезда звонили и проверяли резерв, но по приезде хамоватая бабулька сказала, что ничего сделать не может и это только наши проблемы. Ни «извините», ничего. Отдых был испорчен. Прибыли из Санкт-Петербурга».Один из «топовых» отелей в Максимихе предлагает проживание для двоих гостей от 10 тыс. рублей в сутки в номере типа «стандарт». «Люкс» обойдется в 20 тыс. рублей. Другой отель в Максимихе предлагает проживание в домах - двухместных и четырехместных. Цены стартуют от 9 тысяч за ночь. А вот что пишут гости: «Посетили мы данное место отдыха. Из плюсов: уютные, чистые домики со всем необходимым, ароматный лесной воздух и тишина. Если вы просто хотите отоспаться, вам сюда. Завтрак посредственный, места и условий для самостоятельного приготовления пищи нет. Питаться можно, в лучшем случае, в кафе через трассу. Мимо кафешек пролегает дорога до озера, по которой и добираешься на «пляж». Пока доберешься туда или назад, будешь в пыли с ног до головы, так как дорога весьма насыщена машинами. Никакой пляжной инфраструктуры тут нет. Такой отдых «полудикарями», только что ночлег не в палатке, а за 10 тысяч в благоустроенном домике. Из развлечений на базе только баня за отдельную плату».Можно еще долго перечислять недостатки, которые нашли туристы в столь недешевых номерах. Один из отдыхающих поведал нам, что на базе в Энхалуке вместо плитки в ванной комнате в целях экономии постелен ламинат…Опрошенные нами эксперты в области туризма согласились с тем, что уровень сервиса на Байкале еще недостаточно высокий, а также объяснили, с чем связаны такие высокие цены.Один из экспертов, Андрей Измайлов, говорит, что на цены влияет множество факторов.- Один из них – увеличение зарплат обслуживающего персонала в гостиницах: поварам, горничным, администраторам. Еще недавно работники гостиниц были одними из самых низкооплачиваемых, но сейчас ситуация изменилась. Для того, чтобы привлечь, удержать людей, нужно платить им хорошие деньги. И если речь идет о Байкале, горничной готовы платить 50 - 60 тысяч, лишь бы она работала. Повару – 80 - 90 тысяч. Это очень большие затраты, а сезон короткий. Вот и получается, что цены растут. Кроме того, повысился спрос на внутренний туризм - люди поехали на Байкал с запада России и готовы платить хорошие деньги. Если два года назад номер в гостинице на Байкале стоил в среднем 2200 с питанием, сейчас в тех же домах за ночь придется отдать более 3000 рублей, - отмечает Измайлов.Руководитель одной из турфирм в Улан-Удэ Алтана Оболова говорит, что турфирмам интересны туристы из Москвы, ведь наши земляки экономны и не готовы платить более 3000 рублей за день отдыха.- Построить гостиницу на 20 мест – это 40 млн рублей инвестиций. И даже при цене 8 тыс. рублей за ночь они окупятся только через 20 лет. Отели ведь загружены всего два месяца летом и две недели зимой. А обслуживать и содержать отель нужно круглогодично, - поясняет директор турфирмы.Недостатка в состоятельных туристах из других регионов в Бурятии нет. Алтана Оболова говорит, что в нашу республику приезжает большое число корпоративных туристов из Москвы и из других крупных городов.- На Байкале проводится множество мероприятий. Фирмы организуют различные обучающие сессии. Недавно проводился «Балет на Байкале». Мы встречали несколько групп туристов, которые специально прибыли на это событие из Иркутска, из Москвы, - рассказывает наша собеседница.По словам министра туризма Бурятии Алдара Доржиева, цены на Байкале складываются из объективных факторов. В первую очередь речь идет о высокой себестоимости строительства. По мнению чиновника, дальнейшее развитие сети модульных отелей должно помочь сбить ценники. С другой стороны, подчеркнул глава министерства, очень важна обеспечивающая инфраструктура, в частности, отопление и вывоз жидких бытовых отходов.Туризм в Бурятии уже много лет пытаются сделать одной из ведущих отраслей экономики. Однако в таких условиях, когда цены существенно выросли, а уровень сервиса недотягивает до международного, сделать это будет сложно.Фото: «Номер один»