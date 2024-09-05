Житель Бурятии поехал на рыбалку и заработал 10 тысяч

В Северобайкальске местный житель обнаружил в лесу два незарегистрированных огнестрельных обреза. Найденное оружие он передал в Росгвардию в рамках программы возмездной сдачи оружия.

Мужчина рассказал, что обнаружил оружие, находясь на рыбалке в местности Томпа.

- Двигаясь по берегу реки, под кустами я случайно обнаружил полипропиленовый мешок, в котором было что-то завернуто. Развернув найденный мешок, я увидел, что в нем лежат два предмета, внешне схожих с огнестрельными ружьями, - рассказал мужчина.

В ходе проверки сотрудники лицензионно-разрешительной работы подразделения установили, что найденые обрезы промышленного и кустарного производства.

- Незарегистрированное огнестрельное оружие с нарезным стволом, калибра 5,6 мм находится в исправном состоянии и пригодно для стрельбы. Мужчине будет выплачено денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, - прокомментировали в Росгвардии республики.

Также в ведомстве напомнили, что в случае добровольной

сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение.

Подробную информацию можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Бурятия или по телефонам: 8 (3012) 37-98-05, 37-93-82.

Фото: Росгвардия Бурятии