Общество 05.09.2024 в 10:38
В Улан-Удэ завершается прием заявок на конкурс фотографий «Город с историей»
Чтобы принять в нем участие, остался один день
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершается прием заявок на конкурс фотографий «Город с историей». Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий Республики Бурятия, сегодня последний день, когда на конкурс еще можно подать свои работы.
Напомним, конкурс проводится в соцсети «Вконтакте». Участие в нем могут принять лица старше 14 лет.
Что нужно сделать?
1. Разместить на своей странице «Вконтакте» фотографию исторического центра Улан-Удэ и направить ее в личное сообщение в группу: https://vk.com/krt03;
2. На своей странице в описании к фото написать фразу: Участвую в фотоконкурсе #ГородСИсторией от https://vk.com/krt03;
3. Под фото написать текст с ответом на вопрос: «Почему я выбрал это место?»;
4. Подписаться на страницы управления: https://t.me/UKRT_RB и https://vk.com/krt03.
Каждый участник может прислать максимум 5 фото.
На фото должны быть изображены дома, постройки, или памятники, расположенные в центральной части Улан-Удэ, вошедшей в проект комплексного развития территорий.
Три победителя конкурса получат награды в виде туров по Бурятии от партнеров конкурса турагентства «Жассо Тур».
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
Напомним, конкурс проводится в соцсети «Вконтакте». Участие в нем могут принять лица старше 14 лет.
Что нужно сделать?
1. Разместить на своей странице «Вконтакте» фотографию исторического центра Улан-Удэ и направить ее в личное сообщение в группу: https://vk.com/krt03;
2. На своей странице в описании к фото написать фразу: Участвую в фотоконкурсе #ГородСИсторией от https://vk.com/krt03;
3. Под фото написать текст с ответом на вопрос: «Почему я выбрал это место?»;
4. Подписаться на страницы управления: https://t.me/UKRT_RB и https://vk.com/krt03.
Каждый участник может прислать максимум 5 фото.
На фото должны быть изображены дома, постройки, или памятники, расположенные в центральной части Улан-Удэ, вошедшей в проект комплексного развития территорий.
Три победителя конкурса получат награды в виде туров по Бурятии от партнеров конкурса турагентства «Жассо Тур».
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
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