Общество 05.09.2024 в 11:22

В Бурятии владельцев немаркированных сельхозживотных ждут штрафы

Также им не будут выдавать ветеринарные справки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии владельцев немаркированных сельхозживотных ждут штрафы
1 сентября в Бурятии завершился срок маркирования и регистрации в системе «Хорриот» всего поголовья крупного рогатого скота, свиней и лошадей, а также птицы, принадлежащих юридическим лицам. Однако, как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, не все владельцы сельхозживотных успели выполнить требование законодательства в установленный срок.

В ведомстве напомнили, что по действующему ветеринарному законодательству любое перемещение и убой неидентифицированных животных запрещен. В связи с этим ветеринарные сопроводительные документы на немаркированных и неучтенных животных, их мясо и продукты убоя специалисты выдавать не будут. Кроме того, владельцев немаркировонного скота и птицы ждет административная ответственность, которая предусматривает штрафы и иные меры воздействия.

«Маркирование и учет животных проводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников и путей распространения болезней животных. Ограничение в выдаче ветеринарных документов станет мощным стимулом для фермеров соблюдать все необходимые нормы и требования», - сообщили в Управлении ветеринарии.

Напомним, обязательное маркирование и учет сельскохозяйственных животных ввели в России с 1 марта. Животным через чипы или бирки будет присваиваться уникальный номер, по которому их можно будет отслеживать и контролировать в специальной программе.

Есть четкие сроки, к которым нужно промаркировать и зарегистрировать конкретные виды животных:

- К 1 сентября 2024 года должны быть промаркированы и зарегистрированы весь крупный рогатый скот, свиньи, птица и лошади в промышленном секторе.

- До 1 марта 2025 года нужно зарегистрировать лошадей в личных подсобных хозяйствах, а до 1 сентября 2025 года – пчел и пушиных зверей, а также верблюдов, оленей и кроликов в промышленном секторе.

- К 1 марта 2026 года нужно зарегистрировать всех рыб, а до 1 сентября того же года – верблюдов в личных подсобных хозяйствах, а также птиц, оленей и кроликов в частных хозяйствах и мелкий рогатый скот.

Фото: «Номер один»
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