Общество 05.09.2024 в 11:43

В центре Улан-Удэ развернут продажи мяса, рыбы и меда

Город готовится к проведению фермерского фестиваля

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Текст: Елена Кокорина
В центре Улан-Удэ развернут продажи мяса, рыбы и меда

Уже завтра в Улан-Удэ стартует фестиваль фермерской продукции «СВОЁ». 6-7 сентября с 10 утра до 7 часов вечера на Площади Советов развернутся фирменные зеленые павильоны, где будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлажденная рыба, мед нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия и многое другое. За прилавками – 70 фермеров и переработчиков со всей Бурятии.

- В рамках фестиваля пройдет конкурс среди районов - «Бренды Бурятии». Конкурсанты выбирают бренд от района и презентуют его в виде творческого номера на сцене фестиваля «Свое». Всего в конкурсе примет участие 10 районов Бурятии. Гостей фестиваля ждут различные мастер-классы, - рассказали в минсельхозе республики.

Во время фестиваля пройдет розыгрыш шести баранов и продукции фермерских хозяйств. Участником розыгрыша станет тот, кто купит продукцию на 1500 и более рублей у одного фермера.

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Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

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