Жительница Бурятии вернула сына на место службы

Как сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Бурятии, в июле к Юлии Жамбаловой обратилась мать военнослужащего, прикомандированного в регион, граничащий с зоной спецоперации. Ранее старший сын женщины погиб в ходе СВО. Мать боялась потерять и младшего сына, постоянно тревожась и переживая за его судьбу, и попросила содействия в его возвращении.По данному факту Юлия Жамбалова обратилась в адрес командования войсками Восточного военного округа.«По результатам направленного обращения начальник штаба Восточного военного округа направил соответствующее указание командиру части о возвращении военнослужащего в пункт постоянной дислокации войсковой части. Возвращение военнослужащего заняло определенное время, до одного месяца. На сегодня военнослужащий проходит службу в пункте постоянной дислокации своей войсковой части», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.Фото: «Номер один»