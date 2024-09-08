Чиновники против хулиганов

- При разработке дизайн-проектов ограждений проектировщик не мог предположить, что заглушку будут срывать и в отверстие заталкивать мусор, так как это не относится к техническим и дизайнерским вопросам и не говорит о «непродуманности» проекта, - заявил заместитель мэра.





В апреле текущего года, перед началом очередного строительного сезона, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на одном из совещаний обратил внимание чиновников мэрии на нерешенные вопросы в благоустройстве города. И поручил подчиненным эти вопросы решить.Так, обсуждался вопрос о дорожных ограждениях на ул. Коммунистической в центре города. Где нет единого стиля, хотя в 2023 году там установили новые ограждения.Несколько лет назад на ул. Коммунистической в ходе ремонта дороги подрядная организация демонтировала старые ограждения. Однако новые подрядчик не установил, поскольку в смете такие работы не заложили. В прошлом году странность решили исправить. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке по ул. Коммунистической до ул. Балтахинова установили металлические ограждения. Однако их дизайн заметно отличается от ограждений, расположенных на противоположной стороне.«Это бездушное отношение к работе. Коллеги, давайте не учиться объяснять причины, а находить решения. У нас есть все возможности сделать так, чтобы было красиво в городе. Организуйте служебную проверку и выдайте предписания. Надо усилить контроль за состоянием ограждений, другими элементами благоустройства», - сказал Игорь Шутенков.Здесь невозможно не согласиться с мэром, ибо он абсолютно прав.Всевозможные ограждения у проезжих частей, вдоль тротуаров, во дворах многоэтажных домов вызывают серьезные нарекания. Как еще можно назвать ситуацию, когда, например, в полые опоры (их роль играют куски металлических труб) ограждений заталкивают окурки, пустые пачки из-под сигарет, полиэтиленовые пакеты и другой мусор. Все это находится там, позоря имидж города, старающегося развивать туризм. Да, собственно, не в туристах дело. Бороться с непотребством надо не ради приезжающих путешественников, а для самих себя.После апрельского совещания прошло немало времени. Строительный сезон скоро закончится. Как изменилась ситуация? Выяснилось, что по поводу «разномастных» ограждений на ул. Коммунистической все, увы, затягивается.- В настоящее время источник финансирования на переделку дорожных ограждений по ул. Коммунистической отсутствует, - сообщил «Номер один» заместитель мэра Николай Намсараев.Одновременно он пояснил, что определение вида ограждения на конкретной улице осуществляется с учетом типа комплексного решения архитектурного облика улицы, с учетом существующих ограждений.Как видим, вроде бы уже существующий дизайн должны были учесть, но процесс почему-то вышел за предписанные рамки. А сейчас такой неудачный момент, что для работы над ошибками нет средств. Кто контролировал работы, вел их приемку? Вряд ли работы в самом центре города проводились без контроля. Казалось бы, пусть тот, кто допустил промашку, оплатит из своего личного кармана ее устранение. Ну или, все же изыскав деньги, пусть муниципалитет приводит все в нормальное состояние, а затем взыщет понесенные затраты с виновника. Возможно, даже через суд.Но прежде, чем рассуждать об этом, требуется установить виновное лицо. Однако прошли месяцы, а дело покрыто туманом.«Номер один» неоднократно направлял в муниципальные органы официальные запросы и просил сообщить, прошла ли служебная проверка, о которой говорил мэр на апрельском совещании. Также мы интересовались, кто виноват. Однако этот момент муниципалы тщательно обошли неоднократным молчанием. Наверное, проверка по поводу металлических ограждений у дороги - служебная тайна.Зато в мэрии Улан-Удэ высказали свое мнение о пресловутом мусоре, который прохожие годами заталкивают в дыры полых труб дорожных ограждений.- Дизайн-проекты дорожных ограждений утверждает профильное структурное подразделение администрации Улан-Удэ – комитет по архитектуре и градостроительству. Дизайн-проект предусматривает установку заглушки на отверстие трубы. Кроме того, немаловажный фактор при разработке дизайн-проекта - финансовая составляющая, - пояснил Николай Намсараев.Однако есть такое понятие, как «вандалоустойчивость». По умолчанию подразумевается, что уличный объект, мимо которого ходят самые разные люди, должен быть вандалоустойчивым. Тем более в таком пьющем регионе, как Бурятия. Это очень легко сделать. Во-первых, утвержденный чиновниками проект должен предусмотреть вандалоустойчивость объекта. Во-вторых, подрядчик должен точно соблюсти этот проект при реализации. Вот и все.Проектировщик, видимо, был очень культурным человеком, раз «не мог предположить» уличное хамство такого уровня. Но куда смотрел муниципальный комитет по архитектуре, когда ему на утверждение приносили подобные дизайн-проекты? Тоже плохо знает, какие люди могут жить в городе?- Полагаем, что решение вопроса лежит не в технической области, а в повышении уровня воспитания и культуры у граждан, - философски отметили в мэрии Улан-Удэ.Впрочем, многолетняя окурочно-мусорная реальность подтолкнула все же городских чиновников к конкретным действиям. «Профильные структурные подразделения администрации Улан-Удэ рассматривают вопрос внесения изменений в дизайн-проект ограждений в части установки заглушки на стойки путем сварочных работ», - сообщил Николай Намсараев.Остается надеяться, что это затронет не только будущие ограждения, но и существующие.Чиновник высказал мнение, что СМИ могут оказать содействие администрации города в пропаганде бережного отношения к городскому имуществу. Это верное мнение.Уважаемые горожане, давайте будем прекращать заталкивать окурки, пластиковые стаканчики и полиэтилен в трубы ограждений, протаптывать тропы сквозь зоны зеленых насаждений, ломать фигуры животных в зоне отдыха на площади Советов, бить фонари в скверах, рисовать граффити, бросать на пустырях пакеты с бытовым мусором. Иначе все хорошее закончится, а мы будем жить в загаженных микрорайонах и ходить перешагивая через пробегающих крыс.Фото «Номер один»