В Улан-Удэ завершается фермерская ярмарка

Всего пару часов осталось до завершения фестиваля фермерской продукции «Своё». Фестиваль стартовал вчера, 6 сентября и расположился прямо в центре Улан-Удэ – на площади Советов.

На мероприятии собралось более 70 фермеров, предприятий и бизнесменов со всех районов и из столицы республики. Они представили на ярмарке собственную продукцию. Здесь можно купить свежее мясо, рыбу, молочную продукцию, сыр, овощи, мед, выпечку, различную консервацию, чаи, сувениры и многое другое.

Завершится фестиваль «Свое» сегодня, в 18 часов.

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Фото: мэрия города