В Улан-Удэ пьяный мужчина осквернил «Мемориал Победы»

Накануне в Улан-Удэ задержали горожанина, осквернившего память защитников Отечества. Пьяный мужчина сжег похоронный венок и цветы у памятника «Мемориал Победы».

- 2 сентября 2024 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в парке «Мемориал Победы», бросил в Вечный огонь похоронный венок и цветы, находившиеся возле мемориального комплекса, посвященного памяти погибших героев Великой Отечественной войны, и сжег их. Совершенное преступление зафиксировано при помощи камеры наружного видеонаблюдения аппаратного комплекса «Безопасный город». Фигурант задержан на месте происшествия. На допросе он сознался в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы, добавили в ведомстве.

Фото: скриншот видео Следкома Бурятии