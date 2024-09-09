Общество 09.09.2024 в 14:39

В Улан-Удэ пьяный мужчина осквернил «Мемориал Победы»

Он сжег похоронный венок и цветы на Вечном огне
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пьяный мужчина осквернил «Мемориал Победы»

Накануне в Улан-Удэ задержали горожанина, осквернившего память защитников Отечества. Пьяный мужчина сжег похоронный венок и цветы у памятника «Мемориал Победы».

- 2 сентября 2024 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в парке «Мемориал Победы», бросил в Вечный огонь похоронный венок и цветы, находившиеся возле мемориального комплекса, посвященного памяти погибших героев Великой Отечественной войны, и сжег их. Совершенное преступление зафиксировано при помощи камеры наружного видеонаблюдения аппаратного комплекса «Безопасный город». Фигурант задержан на месте происшествия. На допросе он сознался в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы, добавили в ведомстве.

Фото: скриншот видео Следкома Бурятии

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