Более 20 иностранцев привлекли к ответственности на Бурятской таможне

В 3-м квартале 2024 года за нарушение сроков временного ввоза автомобилей Бурятская таможня привлекла к ответственности 21 иностранца. На всех граждан были заведены дела об административных правонарушениях.

- Иностранные граждане, прибывающие на территорию Евразийского экономического союза на личном транспорте, могут без уплаты таможенных пошлин оформить временный ввоз, сроком не более 1 года. По истечении этого срока, автомобили должны быть вывезены или выпущены в свободное обращение. Гражданам России, прибывающим в ЕАЭС на иностранном автомобиле, необходимо выпустить ее в свободное обращение или внести обеспечение за ТСЛП в размере суммы таможенных платежей, как если бы автомобиль был выпущен в свободное обращение, - рассказала начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Бурятской таможни Светлана Синютина.

Оформление временного ввоза транспортных средств для личного пользования производится на автомобильных пунктах пропуска МАПП Кяхта, ДАПП Монды и на Улан-Удэнском таможенном посту.

Фото: Бурятская таможня