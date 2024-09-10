Чудотворная Казанская икона Божией матери посетит Бурятию

Через несколько дней в Бурятии окажется Чудотворная Казанская икона Божией матери. Она пробудет в республике всего два дня.

По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви, новообретённая чудотворная святыня посетит десятки городов России. Свое путешествие по городам России икона начала после Всероссийского молебна о победе 6 мая 2024 года.

Уже сотни тысяч людей поклонились святыне в центральной части России, на Юге, Урале, Сибири. 16 и 17 сентября, доступ к новообретённому Казанскому образу Пресвятой Богородицы будет открыт в Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ.

В понедельник, в 7 часов утра состоится Торжественная встреча святого образа. Перед святыней главой Бурятской митрополии владыкой Иосифом и епархиальным духовенством будет совершена Литургия с особыми молитвовсловиями о ПОБЕДЕ и Крестное шествие по улицам: Набережная, Коммунистическая, Банзарова. В течение двух дней ежечасно между богослужениями духовенством будет совершаться молебен с чтением акафиста Казанской иконе. Проводы святого образа состоятся 17 сентября в 18 часов молебным пением.







Фото: Номер один и Бурятская Епархия