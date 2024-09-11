В Улан-Удэ десятки домов останутся без холодной воды

«Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», - обратились к горожанам в «Водоканале».





11 сентября с 9 до 15 часов в Улан-Удэ отключат холодную воду в десятках домов на нескольких улицах. Как сообщили в МУП «Водоканал», причина отключения – плановые работы на водопроводной сети на улице Мостостроителей.Фото: «Номер один»