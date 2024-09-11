Более 60 000 сеянцев сосны высадят в Бурятии

20 сентября в 10:00, в Заиграевском районе пройдет мероприятие по высадке сеянцев сосны обыкновенной – Всероссийская акция «Сохраним лес» (возрастное ограничение 0+).

60 000 штук подросших сеянцев с открытой корневой системой будут высажены на площади 15 га. В настоящее время ведется регистрация заявок.

Свои данные с контактами и количеством желающих участвовать в акции необходимо направить на электронные адреса: alh_vosproizv@govrb.ru, reforest@alh-rb.ru до 16 сентября.

- Основная задача акции по высадке леса – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов до 100% к 2024 году. Лесники Бурятии выращивают сеянцы сосны обыкновенной. Уход за лесным питомником – дело не из лёгких, сеянцы требуют заботливого ухода. Ежедневно сотрудники вручную пропалывают и рыхлят почву, поливают в сухую жаркую погоду, - рассказывают в РАЛХе.

Всего в республике действует 17 лесных питомников на площади более 83 га. Каждый год специалисты получают с них более 6 миллионов сеянцев для восстановления лесов.

Восстановление погибших лесов – одна из основных задач национального проекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов». Проекты реализуются по инициативе Президента России В.В. Путина.

Координаты для посадки:





Фото: скриншот видео, Минприроды РБ