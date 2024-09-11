Общество 11.09.2024 в 09:42

Более 60 000 сеянцев сосны высадят в Бурятии

В акции могут принять участие все желающие
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Более 60 000 сеянцев сосны высадят в Бурятии

20 сентября в 10:00, в Заиграевском районе пройдет мероприятие по высадке сеянцев сосны обыкновенной – Всероссийская акция «Сохраним лес» (возрастное ограничение 0+).

60 000 штук подросших сеянцев с открытой корневой системой будут высажены на площади 15 га. В настоящее время ведется регистрация заявок.

Свои данные с контактами и количеством желающих участвовать в акции необходимо направить на электронные адреса: alh_vosproizv@govrb.rureforest@alh-rb.ru до 16 сентября.

- Основная задача акции по высадке леса – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов до 100% к 2024 году. Лесники Бурятии выращивают сеянцы сосны обыкновенной. Уход за лесным питомником – дело не из лёгких, сеянцы требуют заботливого ухода. Ежедневно сотрудники вручную пропалывают и рыхлят почву, поливают в сухую жаркую погоду, - рассказывают в РАЛХе.

Всего в республике действует 17 лесных питомников на площади более 83 га. Каждый год специалисты получают с них более 6 миллионов сеянцев для восстановления лесов.

Восстановление погибших лесов – одна из основных задач национального проекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов». Проекты реализуются по инициативе Президента России В.В. Путина.

Координаты для посадки:


 

Фото: скриншот видео, Минприроды РБ

Теги
РАЛХ сосны

Все новости

Власти Улан-Удэ дождались прокурорского представления
11.09.2024 в 10:30
Спасатели Бурятии нашли потерявшегося на Пыхте мужчину
11.09.2024 в 10:09
Управляшки в Улан-Удэ проверяют, как они готовят дома к холодам
11.09.2024 в 10:01
В Бурятии ветхая проводка уничтожила дом
11.09.2024 в 10:00
Улан-удэнец остался без машины и денег поговорив с мошенником
11.09.2024 в 09:52
Боец из Бурятии после ранения стал инвалидом, но едва снова не оказался на фронте
11.09.2024 в 09:50
Более 60 000 сеянцев сосны высадят в Бурятии
11.09.2024 в 09:42
В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома
11.09.2024 в 09:30
Жительнице Бурятии вернут снятые мошенниками деньги
11.09.2024 в 09:29
В Бурятии вторые сутки нет лесных пожаров
11.09.2024 в 09:18
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Власти Улан-Удэ дождались прокурорского представления
Жители центра города до сих пор сидят без горячей воды
11.09.2024 в 10:30
Спасатели Бурятии нашли потерявшегося на Пыхте мужчину
Он пошел в лес за грибами и заблудился
11.09.2024 в 10:09
Управляшки в Улан-Удэ проверяют, как они готовят дома к холодам
В случае нарушений материалы проверки отправляют в прокуратуру
11.09.2024 в 10:01
Улан-удэнец остался без машины и денег поговорив с мошенником
Свою операцию по хищению аферисты провернули всего за один день
11.09.2024 в 09:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru