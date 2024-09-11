Общество 11.09.2024 в 10:09

Спасатели Бурятии нашли потерявшегося на Пыхте мужчину

Он пошел в лес за грибами и заблудился
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Текст: Елена Кокорина
Спасатели Бурятии нашли потерявшегося на Пыхте мужчину

Днём, 10 сентября, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы проводили поисково-спасательные работы в Прибайкальском районе. Им поступило сообщение, что на перевале Пыхта, на 33 км автомобильной дороги Улан-Удэ — Курумкан, заблудился 39-летний мужчина.

- Он ушёл за дикоросами 10 сентября. Спасатели БРПСС обследовали 1,5 км лесного массива. Вечером того же дня они нашли его. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждался, - рассказали в БРПСС.

Помимо этого, спасатели Бурятии ищут ещё двух человек, пропавших в лесах Тарбагатайского и Мухоршибирского районов.

- Днём того же дня спасатели БРПСС выехали в Мухоршибирский район, где вблизи села Калиновка потерялся 65-летний мужчина. У него 10 сентября сломался трактор вблизи леса. Спасатели БРПСС обследовали 6 км лесного массива, однако результата пока нет, - добавили спасатели.

Продолжаются поисковые работы и в Тарбагатайском районе, где 8 дней назад в лесном массиве, вблизи села Верхний Саянтуй, потерялся 72-летний мужчина. За прошедшие дни спасатели БРПСС обследовали более 250 км лесного массива и прилегающих троп и дорог, но пропавший мужчина так и не найден. В поисковых работах задействованы сотрудники полиции, родственники, добровольцы из числа местного населения и поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Фото: Елена Кокорина

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с 11 по 17 сентября

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