В Улан-Удэ встретили экипаж, пострадавший при жесткой посадке вертолета

Вчера, 10 сентября, в аэропорту Улан-Удэ прошла встреча экипажа вертолета Ми-171, совершившего жесткую посадку в Иркутской области 3 сентября. Пилоты вместе с медиками летели в Окинский район, но из-за удара молнии у винтокрылой машины отказало рулевое управление.

Как сообщили в минздраве республики, врачей и экипаж борта тогда доставили в Иркутск. Все они прошли обследование и серьёзных травм у них обнаружено не было.

Напомним, что медики летели в Окинский район, чтобы забрать пострадавшего от падения футбольных ворот 10-летнего мальчика, но пострадали сами. За ребенком на следующий день отправили новый борт и благополучно доставили в ДРКБ.

Фото: ТЦМК