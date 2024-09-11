Общество 11.09.2024 в 14:06

Мальчик, пострадавший от падения футбольных ворот в Бурятии, пошел на поправку

О его самочувствии рассказала его мама
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Мальчик, пострадавший от падения футбольных ворот в Бурятии, пошел на поправку

Пострадавший мальчик из села Орлика в Бурятии пошёл на поправку. В начале сентября он получил тяжелый травму от падения на него футбольных ворот и был доставлен вертолетом в детскую больницу Улан-Удэ.

Как сообщила мама 11-летнего мальчика, его состояние улучшилось благодаря заботе медиков.

- Сын, после того, как его доставили вертолётом в Улан-Удэ, стал поправляться. Понемногу встает и ходит. Получает в ДРКБ хорошее лечение. Наша семья благодарит грамотно оказавших первую помощь медиков Окинской ЦРБ, Центра медицины катастроф, и, конечно, врачей, медсестёр, санитарок детской больницы. Наш лечащий врач Игорь Владимирович Хунданов – знающий, добрый и терпеливый. Видно, как его любят маленькие пациенты. Также благодарим зампреда правительства республики Евгению Лудупову за внимательность и отзывчивость. Надеемся на лучшее! – сообщила мама ребёнка Галина Олеговна.

Напомним, что во время спортивных тренировочных занятий, проводимых на стадионе местной школы, на мальчика упали металлические ворота. Ребенку были причинены травмы головы, опасные для жизни, с которыми его госпитализировали сначала в Окинскую ЦРБ, а уже после доставили вертолетом в Улан-Удэ.

Фото: loon.site 

 

Теги
дети травма

Все новости

Аэропорт «Байкал» закрыл въезд на привокзальную площадь
11.09.2024 в 14:54
Первый замглавы Еравнинского района продолжит сидеть в СИЗО
11.09.2024 в 14:11
В Улан-Удэ торжественно прозвучал полуденный выстрел
11.09.2024 в 14:11
Мальчик, пострадавший от падения футбольных ворот в Бурятии, пошел на поправку
11.09.2024 в 14:06
В Улан-Удэ молодой карманник вытащил из куртки горожанина сразу два телефона
11.09.2024 в 13:42
В Улан-Удэ встретили экипаж, пострадавший при жесткой посадке вертолета
11.09.2024 в 13:29
Всероссийский день трезвости
11.09.2024 в 12:51
В Монголии уменьшается число переводчиков с русского языка
11.09.2024 в 12:40
В Мухоршибирском районе открылся новый ФАП
11.09.2024 в 12:33
Строительство в заказнике Бурятии контролируется местным соболем
11.09.2024 в 12:26
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Аэропорт «Байкал» закрыл въезд на привокзальную площадь
Он будет закрыт с 11 по 16 сентября
11.09.2024 в 14:54
В Улан-Удэ торжественно прозвучал полуденный выстрел
Мероприятие прошло в честь Дня присвоения городу почетного звания «Город Трудовой Доблести»
11.09.2024 в 14:11
В Улан-Удэ встретили экипаж, пострадавший при жесткой посадке вертолета
Встреча прошла в аэропорту города
11.09.2024 в 13:29
Всероссийский день трезвости
Как в Бурятии обстоят дела с трезвостью?
11.09.2024 в 12:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru