Мальчик, пострадавший от падения футбольных ворот в Бурятии, пошел на поправку

Пострадавший мальчик из села Орлика в Бурятии пошёл на поправку. В начале сентября он получил тяжелый травму от падения на него футбольных ворот и был доставлен вертолетом в детскую больницу Улан-Удэ.

Как сообщила мама 11-летнего мальчика, его состояние улучшилось благодаря заботе медиков.

- Сын, после того, как его доставили вертолётом в Улан-Удэ, стал поправляться. Понемногу встает и ходит. Получает в ДРКБ хорошее лечение. Наша семья благодарит грамотно оказавших первую помощь медиков Окинской ЦРБ, Центра медицины катастроф, и, конечно, врачей, медсестёр, санитарок детской больницы. Наш лечащий врач Игорь Владимирович Хунданов – знающий, добрый и терпеливый. Видно, как его любят маленькие пациенты. Также благодарим зампреда правительства республики Евгению Лудупову за внимательность и отзывчивость. Надеемся на лучшее! – сообщила мама ребёнка Галина Олеговна.

Напомним, что во время спортивных тренировочных занятий, проводимых на стадионе местной школы, на мальчика упали металлические ворота. Ребенку были причинены травмы головы, опасные для жизни, с которыми его госпитализировали сначала в Окинскую ЦРБ, а уже после доставили вертолетом в Улан-Удэ.

Фото: loon.site