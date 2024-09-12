В Бурятии въезд на Байкал стал платным

В Бурятии по социальным сетям прокатился скандал. Местные жители рассвирепели от неподъемной стоимости и дороговизны услуг, установленных для туристов при въезде в самые живописные места - Баргузинский и Чивыркуйский заливы. С этого года цены, от прохода через шлагбаум в районе поселка Усть-Баргузина и до пользования платными туалетами на Байкале, взлетели до небес. Почему государственный национальный парк стал ненавязчиво предлагать платный сервис - в материале «Номер один».В текущем году по стране заканчивается эксперимент по введению повсеместного платного сбора для туристов, посещающих туристические места.Отметим, что туристический сбор от 30 до 100 рублей действует в Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Все эти регионы принимают участие в эксперименте, который начался еще в 2017 году и по плану продлится до 31 декабря 2024 года.Если он будет удачным и выгодным для местных бюджетов, а это, безусловно, так, то эксперимент станет постоянным способом для облегчения туристических кошельков на всей территории России. И тогда при посещении Бурятии иногородние туристы будут платить также от 50 до 100 рублей в сутки. Но нельзя сказать, что жителям республики «ни жарко, ни холодно» от того, как будут тратиться новоприбывшие туристы. Ведь коммерциализация туризма, когда за каждый «чих» придется платить, несет угрозу и для жителей нашей республики. Тем более что местные природоохранители показывают пример того, как можно практически на всем делать деньги.Так, в социальной сети «ВКонтакте» недавно появился полный недоумения и возмущения пост. Автор публикации пожаловалась насчет огромных цен на заезд в Забайкальский национальный парк «Заповедное Подлеморье». Особенно ее возмутило то, что за въезд в нацпарк взимают 900 рублей с автомобиля в сутки. А в самом нацпарке действуют платные кемпинги - 1000 рублей в сутки с одного человека.«Администрация одного из них собирает деньги и выдает квитанции. Я все понимаю, что нужно ухаживать за парком и так далее. Но ведь эти кемпинги, туалеты и прочее построил нацпарк, а никак не бизнесмены, продающие пляжи для размещения. Они не несут ни за что ответственность. Их главная задача - собрать деньги, - считает автор. - Я не против платы за въезд, но какие могут быть платные кемпинги? Там и киоски стоят - пиво на розлив продают».По словам возмущенной туристки, бесплатно отдохнуть теперь можно лишь на озере Бормашовое, расположенном на Чивыркуйском перешейке, в четырех километрах от поселка Усть-Баргузина.«А там мошки столько, что невозможно находиться. Остальные места - платные кемпинги, - отмечается в ее посте. - Я родилась в Улан-Удэ, всю свою жизнь езжу на Байкал, но такое... Как будто зашли в комнату в собственном доме и меня попросили заплатить за вход. В этой комнате стоят пять стульев, и, чтобы сесть на каждый из них, нужно отдать по 1000 рублей разным людям».Автор также четко выразила свою озабоченность насчет будущих перспектив: «Скоро жители Бурятии вообще не смогут просто так приблизиться к священному озеру».«Все хорошие пляжи и места отдыха огорожены заборами. Все хотят денег, но на территории национального парка, заповедной зоны, особо охраняемой природной территории устроить торговлю? Вы в своем уме? - возмущается женщина. - На душе погано. Едешь вдоль Байкала, а там полдороги под забором».Директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин на просьбу прокомментировать конфликтную ситуацию ответил, что на одном из информационных ресурсов размещена официальная позиция ведомства, и сбросил ссылку своего ответа.По его словам, кемпинги - один из видов платных услуг, которые оказывают в Забайкальском национальном парке.- Цены на них согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, поскольку это особо охраняемая природная территория федерального значения. Полный прейскурант есть на официальном сайте «Заповедного Подлеморья» в соответствующем разделе, - отметил Овдин. - Оплата, по сути, идет за оказание услуг, а не за «уход за парком». Администраторы кемпингов убираются на их территории, в туалетах, ремонтируют инфраструктуру по необходимости, следят, чтобы все было хорошо и туалеты находились в рабочем состоянии. Нам не хватает в пик сезона рабочих рук. Мы привлекаем граждан и предпринимателей на работу по договорам, что, в свою очередь, дает дополнительные рабочие места жителям поселка Усть-Баргузина и делает отдых комфортным, насколько это возможно в наших непростых условиях.Киоски же открыли по просьбам самих гостей нацпарка.- Это удобнее, чем возвращаться в поселок, если что-то забыл. Относительно торговли пивом, то оно там не продается. Конечно, не бывает все гладко и идеально, но мы постоянно работаем над усовершенствованием обслуживания территории. Спасибо неравнодушным людям, которые не только нас поддерживают, но и дают конструктивные замечания и предложения, - сообщил он.Михаил Овдин добавил, что в национальном парке развивают экологический туризм.- Это то, к чему мы все идем. Когда человек может отдыхать на природе без вреда для нее. Это когда есть туалеты, которые потом откачают, мусорные баки, содержимое которых вовремя вывезут, костровые места, исключающие пожары. Чистота сама собой не сохраняется при таком огромном количестве людей. Достаточно приехать в те места, где нет обслуживания, и вы почувствуете разницу. Вся эта работа стоит вложений и больших усилий, но благодаря ей можно отдыхать в очень красивых природных местах, не вредя окружающей среде», - заключил Овдин.Что касается цен на платные услуги, то, судя по размещенным на сайте ведомства документам, директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» лично утвердил каждую позицию, а Москва лишь дала согласование.В целом прейскурант довольно внушительный, почти 100 позиций. Недотягивает до 400 методик Остапа Бендера, но тоже впечатляет.Например, с легковой машины собирают 500 рублей за заезд, с каждого туриста - 200 рублей в сутки. Оборудованные кострищами места под размещение палатки - 900 рублей. В местности Монахово бесплатно установить палатку сложно, поскольку количество бесплатных мест ограничено из-за рельефа местности. Там узкую полоску песчаного пляжа подпирает гора с одной стороны, а с другой - болото. Поэтому приходится платить за место под палатку почти 1000 рублей. За парковку легковой машины - 200 рублей в сутки. Впрочем, трудно сказать, за что вообще не надо платить, въезжая на территорию Баргузинского и Чивыркуйского заливов.Большего всего поразила плата со школьников за лекцию об экологическом просвещении (150 рублей в час - с несовершеннолетних, со взрослых - 200 рублей). Хотя, думается, брать деньги за это, мягко говоря, неуместно.Есть и такая услуга, как пункт обогрева. Если турист замерз, его обогреют за 1000 рублей. Чтобы сходить в биотуалет, надо заплатить 50 рублей. Все по прейскуранту. Можно также подстрелить в природоохранной зоне водоплавающую дичь - это будет стоить 1500 рублей. За голову утки, например. Последнее открывает для богатых туристов самые широкие возможности для стрельбы по птицам на потеху. И дети мешать не будут, их займут платными лекциями по экологическим темам.Откуда вообще возникла идея, что на Байкале за все нужно платить? Как рассказала «Номер один» экс-сотрудница Бурятского научного центра, эколог Туяна Баторова, идея брать большие деньги с посетителей национального парна пошла не спонтанно.- Ранее БНЦ активно взаимодействовал с Забайкальским национальным парком. И еще в начале 90-х годов они не брали деньги за въезд на заливы. Потом начались активные программы обменов между нашим ведомством с коллегами из США, а также национальными парками Америки и России. В рамках которых руководители нацпарков побывали в Штатах, где познакомились с западными технологиями на природоохранных территориях. Мы с ними регулярно соприкасались в начале 90-х годов в рамках научных работ по совместным российско-американским экологическим программам по Байкалу. И, надо сказать, наш нацпарк далеко продвинулся в вопросах оказания платных услуг - здесь мы просто лидеры. Хотя изначально лидерами были коммерческие американские нацпарки, - сообщила она.Действительно, в США многие национальные парки приносят весьма существенную прибыль. Например, Йеллоустонский только в 2017 году посетили 4,1 млн человек. Что позволило парку только на входных билетах и сопутствующих товарах заработать 50 млн долларов.- Поскольку Россия очень похожа на США и не уступает в вопросе разнообразия ландшафтов, то идея сделать «как у них» овладела нашими товарищами, и они берут ровно за то же самое, что и в США. За те же стоянки, места под палатки, въезд, пользование причалами, кемпинги, - отметила эксперт.Все сделано по лучшим мировым образцам. Ничего и придумывать не надо. А работа по коммерциализации священного озера выполнена на 100%. И ввод курортного сбора на территории Бурятии по 50 - 100 рублей в сутки - это всего лишь цветочки. Ягодки коммерческого плана уже давно проросли на Байкале, превратившись в денежные кущи. И все это под лозунги развития внутреннего туризма, под ширмой которого процветает жадность и жажда легкой наживы.Фото «Номер один»