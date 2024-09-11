Общество 11.09.2024 в 16:20

В Улан-Удэ инспекторы ДПС помогли спасти пожилого мужчину

Дедушку оперативно доставили в больницу на служебной машине
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ инспекторы ДПС помогли спасти пожилого мужчину
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу пожилого мужчину, нуждающегося в экстренной медицинской помощи.

Как сообщили сегодня в МВД Бурятии, ночью 8 сентября экипаж ДПС в составе лейтенантов Александра Ардагина и Жалсана Санжиева остановил для проверки документов автомобиль «Жигули». В ходе беседы с водителем выяснилось, что в салоне находится 88-летний мужчина, которому требуется медицинская помощь.

«Автоинспекторы посадили пожилого горожанина в салон служебного автомобиля и, включив сирену, оперативно доставили его в больницу. Убедившись, что мужчине оказывают помощь, инспекторы вернулись к исполнению служебных обязанностей», - рассказали в МВД.

10 сентября на официальный сайт Госавтоинспекции обратился внук пенсионера. Он попросил поблагодарить инспекторов ДПС за оказанную помощь.

Как выяснилось, в тот вечер его дедушка находился гостях у сына и почувствовал себя плохо. Необходимых лекарств с собой у него не было, поэтому родственники решили сами увезти его в больницу.

«Семья 88-летнего горожанина выразила сердечную благодарность сотрудникам полиции за то, что без промедления отреагировали на просьбу о помощи», - отметили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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