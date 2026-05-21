В центре Улан-Удэ разрушается тротуарная плитка

«Сейчас на отдельных участках обеих дорог уже выявлены проблемы. На улице Ленина уровни асфальта местами не выровнены, где-то начали появляться трещины. Нет необходимого поперечного уклона дорожного покрытия, из-за чего в районе пешеходного перехода с площади Революции скапливаются осадки», - рассказали в ОНФ.





Пешеходная часть вызвала еще больше вопросов у общественников.





«Тактильная плитка частично разрушена и крошится, на отдельных участках тротуарная плитка пришла в ненадлежащее состояние. И все это всего лишь спустя полгода после ремонта. Также горожане обратили внимание на состояние здания библиотеки им. Калашникова — на фасаде зафиксировано отслоение значительного участка облицовки», - сообщили «фронтовики».





В Улан-Удэ представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратили внимание на состояние улицы Ленина. В прошлом году там на участке между улицами Кирова и Куйбышева прошел ремонт дороги. Им занималось ООО «Стройинвест», стоимость работ составила 18 миллионов рублей.По данному поводу Народный фронт уже обратился в администрацию города. Общественники просят власти отработать с подрядчиком устранение выявленных недостатков, а также обратить внимание на состояние фасада библиотеки и организовать необходимые восстановительные работы.Фото: ОНФ