Общество 21.05.2026 в 10:18

В центре Улан-Удэ разрушается тротуарная плитка

Ее уложили только в прошлом году
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратили внимание на состояние улицы Ленина. В прошлом году там на участке между улицами Кирова и Куйбышева прошел ремонт дороги. Им занималось ООО «Стройинвест», стоимость работ составила 18 миллионов рублей. 

«Сейчас на отдельных участках обеих дорог уже выявлены проблемы. На улице Ленина уровни асфальта местами не выровнены, где-то начали появляться трещины. Нет необходимого поперечного уклона дорожного покрытия, из-за чего в районе пешеходного перехода с площади Революции скапливаются осадки», - рассказали в ОНФ. 


Пешеходная часть вызвала еще больше вопросов у общественников. 


«Тактильная плитка частично разрушена и крошится, на отдельных участках тротуарная плитка пришла в ненадлежащее состояние. И все это всего лишь спустя полгода после ремонта. Также горожане обратили внимание на состояние здания библиотеки им. Калашникова — на фасаде зафиксировано отслоение значительного участка облицовки», - сообщили «фронтовики».


По данному поводу Народный фронт уже обратился в администрацию города. Общественники просят власти отработать с подрядчиком устранение выявленных недостатков, а также обратить внимание на состояние фасада библиотеки и организовать необходимые восстановительные работы.

Фото: ОНФ
