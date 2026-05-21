Проблему выбоин на дорогах Улан-Удэ решили с помощью бетонных плит

В Улан-Удэ в рамках эксперимента проверяют два варианта ремонта трамвайных путей. На улице Гагарина на перекрестке с улицей Хоца Намсараева на одном из направлений трамвайных путей заменили асфальтовое покрытие на бетонные плиты, а на другом отремонтировали асфальтовое покрытие с помощью установки «Бецема».

– На участке протяженностью 30 метров мы применили два варианта - бетонные плиты и залили «Бецемой». В конце лета будем смотреть на результаты. Какой вариант лучше продержится, тот в будущем будет рассмотрен для применения на всей улице Гагарина, – отметил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

В прошлом году Комбинат при помощи бетонных плит обновил покрытие на трамвайных путях под путепроводами на Элеваторе и данный метод зарекомендовал себя положительно, отметили в мэрии города.

