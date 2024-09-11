Общество 11.09.2024 в 16:28

В Бурятии пропал житель Красноярска

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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пропал житель Красноярска

Сотрудники полиции Бурятии разыскивают 27-летнего жителя Красноярского края Василия Андреева. 8 сентября он ушел из местности «100 лет» в 5 км от села Арзгун Курумканского района и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Заявление о его пропаже поступило в полицию 11 сентября.

Мужчина европейской внешности, рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в куртку спортивную темно-зеленого цвета, черные спортивные штаны и чёрные резиновые тапочки.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении в полиции просят позвонить по телефонам: 8(950)394-14-91, 8(3014)41-2-28 или 102 (112).

Фото: МВД РБ

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