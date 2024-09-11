Общество 11.09.2024 в 17:15

В Улан-Удэ убирают нелегальные свалки

Планируется вывезти более 300 тонн мусора из Октябрьского района
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ убирают нелегальные свалки

В настоящее время сотрудники комбината по благоустройству работают на ул. Горхонская в Октябрьском районе. Для уборки свалки задействованы четыре единицы техники.

- До середины октября отсюда планируют вывезти более 300 тонн мусора. Ранее в сентябре коммунальные службы убрали свалку с ул. Терешковой. Было вывезено более 6 тонн мусора, - сообщили в комбинате по благоустройству.


Штраф за несанкционированную свалку мусора составляет для граждан до 3000 рублей, для должностных лиц до 30 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей до 50 000 рублей, для юридических лиц до 250 000 рублей.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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