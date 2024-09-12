Общество 12.09.2024 в 17:00

В Улан-Удэ не могут придумать название будущему центру города

Возможно будет проведен конкурс на лучшее название проекта
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ не могут придумать название будущему центру города

В столице Бурятии специалисты уже работают над обновлением центра Улан-Удэ в рамках программы комплексного развития территорий.

Уже снесены старые и ветхие дома, предусмотренные проектом, спроектированы новые красивые здания, улицы, определено местоположение межвузовского кампуса. Меняются коммуникации, сети уличного освещения. Полным ходом строятся здания театра «Байкал», национального музея Бурятии.

Однако названия для нового квартала пока ещё нет.

- Может быть провести какой-то конкурс на лучшее название проекта. Пока еще думаем над этим. Вопрос очень сложный. Мы еще не пришли к какому-то обоюдному решению. Если у вас есть какие-то предложения, то у нас есть ТГ-канал и мы всегда открыты для общения и предложений, - рассказал Зана Тумуров, начальник управления комплексного развития территорий Бурятии.

 

Фото: скриншот видео, управление комплексного развития территорий РБ


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мастер план Улан-Удэ управление комплексного развития территорий Бурятии

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