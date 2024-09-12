Общество 12.09.2024 в 17:24

Выпускники техникума из Бурятии стали победителями Всероссийского конкурса

Ребята заняли второе и седьмое места в Национальном конкурсе «Строймастер»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Выпускники техникума из Бурятии стали победителями Всероссийского конкурса

Выпускники бурятского техникума строительства и городского хозяйства Андрей Седунов и Михаил Ошаев заняли второе и седьмое места в Национальном конкурсе «Строймастер».

Также они вошли в ТОП-100 лучших студентов-выпускников 2024 года строительных ссузов России.

А техникум строительства и городского хозяйства Бурятии вошел в ТОП-50 Национального рейтинга образовательных организаций, готовящих кадры для сферы строительства.

Бурятские студенты прошли все этапы «Студенческой лиги» Национального конкурса профмастерства «Строймастер» и стали победителями в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». Всего в конкурсе было четыре номинации: «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», «Лучший штукатур», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций».

Андрей Седунов стал вторым мастером по стране, а Михаил Ошаев – седьмым. Ребята показали свои знания на тестировании и умения на демонстрационном экзамене.



– Андрей и Михаил на протяжении всей учёбы в нашем техникуме показывали хорошие знания, именно их стремление открывать что-то новое, делать свое дело лучше привели их к заслуженному успеху. Наших выпускников, уверена, ждёт блестящее будущее. Михаил поступил в Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления, а Андрей в июле этого года женился, осенью собирается отдать свой гражданский долг – пойдет служить в армию. Все наши педагоги желают дальнейших успехов ребятам, - рассказывает мастер производственного обучения техникума Луиза Сомкина.

При составлении Национального рейтинга выпускников ссузов 2024 года определяющим фактором стал уровень их профессиональных компетенций.

Учитывались результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, которая проходила в формате демонстрационного экзамена по профессии или специальности обучающихся.

Кроме того, на результат влияло количество баллов за прохождение теоретического этапа конкурса, который состоялся в дистанционном формате.

- Ранжирование претендентов в ТОП-100 проводилось среди участников со всей страны, поэтому рейтинг получился всеобъемлющим – он позволяет представить самых сильных студентов строительных колледжей России, которые проявили себя в 2024 году, - отметили организаторы конкурса.

 

Фото: правительство Бурятии

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национальный конкурс строймастер Бурятия техникум строительства и городского хозяйства

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