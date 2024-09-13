Общество 13.09.2024 в 10:31

В Улан-Удэ почтили память погибшего росгвардейца

Алексей Башлеев погиб в возрасте 25 лет
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ почтили память погибшего росгвардейца

Сегодня, 13 сентября, сотрудники Росгвардии Бурятии почтили память погибшего коллеги.

Командир отдельного взвода милиции УВО при МВД республики старший сержант милиции Алексей Башлеев погиб 24 года назад при исполнении служебного долга.

- Личный состав батальона вневедомственной охраны ОВО по г. Улан-Удэ Росгвардии Бурятии почтил память своего коллеги. Утренний развод заступающих нарядов начался с минуты молчания. Алексею Башлееву было всего 25 лет, когда он погиб при исполнении своего служебного долга, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Алексей Мэлсович Башлеев родился 23 октября 1974 года в селе Малая Курба Хоринского района. С 1994 года проходил службу в органах внутренних дел.

Погиб при вооруженном нападении на приемный пункт по заготовке леса в поселке Челутай Заиграевского района. В ходе вооруженного нападения старший сержант милиции Башлеев получил два огнестрельных ранения и скончался в больнице, не приходя в сознание.

Фото: Росгвардия Бурятии

Теги
память

Все новости

К чиновникам Улан-Удэ пришла белка
13.09.2024 в 11:34
В Улан-Удэ маленький автобус врезался в большой
13.09.2024 в 11:25
Боец из Бурятии не может получить выплату за ранение, полученное два года назад
13.09.2024 в 10:59
Малыша с ожогом рук вертолетом доставили в больницу Улан-Удэ
13.09.2024 в 10:51
В Бурятии выберут самое яркое туристическое событие
13.09.2024 в 10:47
В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину
13.09.2024 в 10:31
В Улан-Удэ почтили память погибшего росгвардейца
13.09.2024 в 10:31
Власти Улан-Удэ рассказали, где можно купить дрова
13.09.2024 в 10:23
Жителям Бурятии предлагают поставить прививку от сезонного гриппа
13.09.2024 в 10:08
Любопытство ребенка привело к пожару в селе Бурятии
13.09.2024 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
К чиновникам Улан-Удэ пришла белка
Лесная гостья навестила районную администрацию
13.09.2024 в 11:34
Боец из Бурятии не может получить выплату за ранение, полученное два года назад
Военнослужащий получил тяжелую контузию, после которой у него начались осложнения
13.09.2024 в 10:59
В Бурятии выберут самое яркое туристическое событие
Заявки на конкурс можно подать до 23 сентября
13.09.2024 в 10:47
Власти Улан-Удэ рассказали, где можно купить дрова
Для этого определены площадки во всех трех районах города
13.09.2024 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru