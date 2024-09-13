В Улан-Удэ почтили память погибшего росгвардейца

Сегодня, 13 сентября, сотрудники Росгвардии Бурятии почтили память погибшего коллеги.

Командир отдельного взвода милиции УВО при МВД республики старший сержант милиции Алексей Башлеев погиб 24 года назад при исполнении служебного долга.

- Личный состав батальона вневедомственной охраны ОВО по г. Улан-Удэ Росгвардии Бурятии почтил память своего коллеги. Утренний развод заступающих нарядов начался с минуты молчания. Алексею Башлееву было всего 25 лет, когда он погиб при исполнении своего служебного долга, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Алексей Мэлсович Башлеев родился 23 октября 1974 года в селе Малая Курба Хоринского района. С 1994 года проходил службу в органах внутренних дел.

Погиб при вооруженном нападении на приемный пункт по заготовке леса в поселке Челутай Заиграевского района. В ходе вооруженного нападения старший сержант милиции Башлеев получил два огнестрельных ранения и скончался в больнице, не приходя в сознание.

Фото: Росгвардия Бурятии