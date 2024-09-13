МВД Бурятии окажет помощь в разведке на СВО

Полицейские МВД Бурятии организовали очередной сбор гуманитарной помощи и отправили ее в зону СВО. Семь беспилотников и усилитель дальности полетов окажутся незаменимыми помощниками для ведения удаленной разведки.

- Дроны позволят обеспечить проведение разведки без угрозы для жизни наших военнослужащих. Высокотехнологичное оборудование передано представителям воинских частей для оперативной доставки их в зону проведения специальной операции, - рассказали в полиции республики.

Сбор и направление гуманитарной помощи проходят в МВД РБ на регулярной основе.

- Мы продолжим помогать нашим военнослужащим. Наша поддержка им сейчас необходима. Мы своих не бросаем, - отметил заместитель министра внутренних дел по РБ Евгений Давыдов.

Фото: МВД РБ